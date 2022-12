Met Office wydało kolejne ostrzeżenie związane z opadami śniegu i mrozami

Opady śniegu i oblodzenia utrzymają się w ten weekend pomimo początkowych prognoz o powrocie łagodniejszej pogody. Met Office wydało kolejne żółte ostrzeżenia dotyczące oblodzeń dla większej części Szkocji i północno-zachodniej Anglii.

Ostrzeżenia pogodowe dotyczące silnych mrozów, lodu i śniegu obowiązują w ten weekend, a później synoptycy przewidują zamiecie śnieżne na północy kraju. Met Office wydało żółte ostrzeżenia przed oblodzeniami dla większej części Szkocji, północno-zachodniej Anglii i Walii na sobotę, przy czym alerty w niedzielę dotyczą śniegu na północy i oblodzeń dla większości pozostałej części Anglii.

Alerty pogodowe na weekend

Krótko przed godziną 6 rano w sobotę wydano również żółty alert dla południowo-zachodniej Anglii. Mieszkańców ostrzeżono przed „oblodzonymi nawierzchniami powodującymi utrudnienia w podróżowaniu w kilku miejscach” na tym obszarze.

Ostrzeżenie przed zimnem (na poziomie 3.) zostało wcześniej wydane przez brytyjską Health Security Agency (UKHSA) dla całej Anglii i obowiązuje do północy w niedzielę, co oznacza „zwiększone zagrożenie dla zdrowia pacjentów i możliwość zakłócenia świadczenia usług”.

Krótkie ocieplenie

Synoptycy przewidują, że w niedzielę temperatura może tymczasowo wzrosnąć, ale przyniesie to silne wiatry, które doprowadzą do kolejnych opadów śniegu, zamieci śnieżnych i oblodzeń oraz marznącego deszczu, stwarzając niebezpieczne warunki na drogach.

Zastępca głównego prognosty Met Office, Helen Caughey, powiedziała:

- Napływ powietrza z północy i zimne warunki, które zdominowały nasze wzorce pogodowe w ciągu ostatnich 10 dni, zaczną ustępować pod wpływem łagodnego powietrza z południowego-zachodu w niedzielę. Gdy łagodne powietrze zetknie się z zimnym powietrzem obecnym nad Wielką Brytanią, wystąpią przejściowe opady śniegu, szczególnie na północy. Dodając do tego ryzyko deszczu padającego na zamarznięte powierzchnie i silne wiatry nad wyżynami północnej Wielkiej Brytanii, powodujące zamiecie śnieżne, może to być dzień, w którym lepiej unikać podróży w niektórych rejonach, chociaż śnieg powinien później zmienić się w deszcz. Istnieje również krótkotrwałe ryzyko wystąpienia marznącego deszczu, który najprawdopodobniej dotknie obszary od gór Pennińskich na północ, co może spowodować pewne przerwy w dostawie prądu.

Czy święta będą białe?

Caughey powiedziała, że niskie temperatury prawdopodobnie powrócą w przyszłym tygodniu, ale jest jeszcze za wcześnie, aby móc powiedzieć coś więcej na temat tego, czy święta będą białe:

- Przyszły tydzień będzie również niestabilny pogodowo. Silne wiatry mogą czasami okazać się uciążliwe, zwłaszcza w pierwszej połowie tygodnia, a w niektórych częściach południowo-zachodniej części kraju możliwe są opady deszczu. Chociaż nie będzie tak zimno, jak obecnie, czasami będziemy mogli zaobserwować powrót niektórych zimowych ostrzeżeń, głównie na wyższych terenach na północy, ale nadal istnieje wiele niepewności co do tego, jak długo to może potrwać i jakie związane są z tym zagrożenia. Niepewny obraz na przyszłe dni oznacza, że ​​chociaż Boże Narodzenie jest już za tydzień, nadal nie można z całą pewnością stwierdzić, czy będziemy mieli białe Boże Narodzenie, czy nie - dodała.

Ryzyko pęknięcia rur

Peter Jenkins, dyrektor Water UK, poinformował, że nagły wzrost temperatur może spowodować pęknięcie rur.

- Niedawna mroźna pogoda była bardzo uciążliwa dla wielu ludzi. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest to, aby ludzie doświadczali dalszych zakłóceń. Jednak, ponieważ temperatury wzrosną w ten weekend, narazi to wiele domów na ryzyko pęknięcia rur z powodu zamarzania i odmarzania. Dlatego wzywamy wszystkich, aby sprawdzili, czy rury wodociągowe są teraz dobrze zaizolowane i postępowali zgodnie z naszymi prostymi wskazówkami, aby chronić domy przed warunkami atmosferycznymi. Jeśli martwisz się wpływem zamarzania i rozmarzania lub zimnej pogody, zachęcamy do skontaktowania się z firmą wodociągową w celu uzyskania dalszej pomocy i porady.

Problemy z podróżowaniem

Szkocja borykała się z szeroko zakrojonymi problemami z podróżowaniem w tym tygodniu, a szkocka policja wydała ostrzeżenie dotyczące podróży dla całego kraju, doradzając ludziom, aby jechali ostrożnie, ponieważ warunki związane z dużą ilością śniegu pogorszyły stan wielu dróg.

Pasażerowie linii lotniczych również zostali dotknięci utrudnieniami, ponieważ pas startowy na lotnisku w Glasgow został zamknięty rano, aby śnieg i lód mogły zostać usunięte. Został ponownie otwarty około godziny 11:30.

Służby specjalistyczne pracowały na Szetlandach nad ponownym podłączeniem tysięcy domów, które straciły prąd w poniedziałek po południu, ponieważ obfity śnieg spowodował zerwanie linii. Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) Distribution poinformowało, że od godziny 13:00 w piątek około 1600 nieruchomości pozostało bez prądu w częściach Voe, Brae i West na Szetlandach.

