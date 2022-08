Met Office wydało bursztynowe alerty na 4 dni. W UK będzie piekielnie gorąco

Fot. Getty, Met Office

Niektóre części Wielkiej Brytanii zostały objęte czterodniowym alertem pogodowym Met Office. Ostrzeżenie mówi o zagrożeniu na poziomie AMBER. Sprawdź, gdzie gorączka będzie nie do wytrzymania.

W tym tygodniu w Wielkiej Brytanii ponownie żar poleje się z nieba. Tym razem Met Office wydało bursztynowe alerty pogodowe na aż cztery dni z rzędu od jutra, co oznacza, że przed nami wyjątkowo upalny i słoneczny weekend.

Fala upałów znów w UK

Bursztynowe alerty Met Office dotyczą ostrzeżenia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami w znacznej części Anglii i Walii. Amber alert zaczyna obowiązywać już o północy ze środy na czwartek, a kończy się o północy z niedzieli na poniedziałek - obejmuje więc pełne cztery doby.

Synoptycy przewidują, że fala upałów w UK osiągnie szczyt w piątek i sobotę, gdy termometry w rejonach objętych bursztynowym alertem mogą wskazać nawet 35-36 stp. C. W chłodniejszych częściach kraju można spodziewać się temperatur przekraczających 20 stp. C lub maksymalnie w okolicy 30 stp. C. Już teraz w Anglii jest gorąco - w środę w Londynie termometry wskazują bowiem 29 stp. C, w Southampton 28 stp. C, a w Exeter 26 stp. C - a od czwartku do niedzieli będzie znacznie cieplej.

Fala upałów w UK.

Bursztynowe alerty pogodowe na cztery dni w Anglii i Walii.

Met Office apeluje o ostrożność i ostrzega przed utrudnieniami

Meteorolodzy apelują do mieszkańców Anglii i Walii o szczególną ostrożność i niebagatelizowanie objawów wyczerpania lub nawet udaru cieplnego. Na negatywne skutki upałów najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby schorowane niezależnie od wieku. Met Office wzywa do dostosowania codziennych aktywności do warunków pogodowych - tak aby unikać przebywania na słońcu, aby pić dużo wody i przebywać w przewiewnych pomieszczeniach.

W związku z upałami na brytyjskich plażach morskich, a także w okolicy jezior, rzek i lasów oczekiwane są tłumy ludzi, spragnionych odrobiny ochłody w gorące dni. W związku z tym synoptycy ostrzegają również przed niebezpieczeństwami wynikającymi z kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych oraz uczulają na ryzyko pożarów.

Ponadto, alert Met Office ostrzega przed utrudnieniami w podróżowaniu wszystkimi środkami transportu - samochodami, pociągami, autobusami, promami i samolotami. Ze względu na upały możliwe są opóźnienia.

W których miejscach UK będzie najwyższa temperatura?

Obejrzyj prognozę Met Office:

Temperatures climbing steadily over the coming days, with the mercury likely to reach at least 33c for four consecutive days from Thursday



An amber extreme heat warning has been issued#WeatherAwarepic.twitter.com/AzaBfpA6Qk — Met Office (@metoffice) August 10, 2022

