Met Office wydało alerty dotyczące opadów śniegu i minusowych temperatur w całym kraju

W Londynie temperatury mają spaść nawet do -2 stopni Cejslusza, a w Edynburgu i Belfaście do -3 stopni, z kolei na obszarach górskich w Szkocji nawet do -10 stopni.

Na poniedziałek Met Office wydało żółty alert dotyczący opadów śniegu w południowo-wschodniej Anglii. Natomiast kolejny alert trwający cztery dni związany nie tylko ze śniegiem, ale także z oblodzeniami obowiązuje od niedzieli do środy. Ale to nie wszystko…

Po kolejnym mokrym i wietrznym weekendzie, zima wraca do Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu Met Office wydało alerty pogodowe związane z opadami śniegu i oblodzeniami. Według synoptyków temperatury mają spaść do -2 stopni Celsjusza w Londynie, -1 stopnia w Cardiff i -3 stopni w Edynburgu i Belfaście, a na obszarach górskich w Szkocji nawet do -10 stopni.





Minusowe temperatury Mieszkańcy w wielu częściach kraju w poniedziałek dostali ostrzeżenia, aby uważać na oblodzone nawierzchnie dróg, gdy wyruszą do pracy bądź szkoły, gdyż temperatury w nocy spadły poniżej zera. Obecnie obowiązują żółte alerty dotyczące oblodzeń i śniegu. Zdradliwe warunki pogodowe mają utrzymać się do 10 rano w środę w Szkocji. W nocy z poniedziałku na wtorek, w całej Wielkiej Brytanii temperatury mogą ponownie spaść poniżej zera. Powodzie w UK Zimne warunki nadeszły wraz z frontem znad Arktyki po przejściu deszczowego frontu pogodowego, który przyniósł powodzie w zeszłym tygodniu. Ratownicy udzielali pomocy w Yorku w weekend po zalaniu nadrzecznej części miasta. W innych częściach kraju, w tym Worcestershire, Herefordshire i Gloucestershire, niektóre obszary nadal znajdują się pod wodą. W całej Anglii obowiązywało w zeszłym tygodniu ponad 100 ostrzeżeń powodziowych. Najbardziej zalane obszary znajdują się wzdłuż rzek Severn, rzeki Avon oraz w niektórych częściach Dorset, w pobliżu Dorchester i Bournemouth. Jedno ostrzeżenie powodziowe pozostało w mocy w Walii, w pobliżu rzeki Wye w Monmouth. Utrudnienia dla pasażerów kolei Pojawiły się utrudnienia w podróży, a pasażerowie kolei zmagali się z opóźnieniami w południowo-zachodniej Anglii po osunięciu się ziemi o 44 metry na trasie między Londynem a Basingstoke. Ludziom podróżującym przez ten rejon, w pobliżu Hook w Hampshire, powiedziano, aby unikali wszystkich podróży pociągami oprócz niezbędnych. Dotyczy to usług między Londynem a Basingstoke, Bournemouth, Exeter, Salisbury, Southampton i Weymouth. Mark Killick, dyrektor tras Network Rail w Wessex, powiedział: - To duże obsunięcie się ziemi będzie miało ogromny wpływ na klientów. Główna linia do Basingstoke jest kręgosłupem naszej linii kolejowej i na całej trasie wystąpi efekt domina. Powrót zimy na Wyspy Opady śniegu nawiedziły już południowo-wschodnią Anglię, a żółte ostrzeżenie przed śniegiem i lodem obowiązuje w Szkocji do środy. Prognosta BBC, Billy Payne, powiedział, że kilka centymetrów śniegu spadło w niektórych częściach Szkocji i północnej Anglii w nocy z niedzieli na poniedziałek, nawet na nizinach – z 18 cm śniegu odnotowanymi w Loch Glascarnoch w Szkocji. Met Office poinformowało o opadach śniegu w tym tygodniu: - Kilka centymetrów śniegu prawdopodobnie spadnie na niżej położonych terenach w okresie 24-godzinnym, z potencjałem do 10-15 cm na terenach powyżej 200 metrów nad poziomem morza. Szczególnie w częściach regionu Highlands. Ostry, rozległy mróz, z najniższymi temperaturami od -4°C do -8°C, spodziewany jest w nocy do wtorku. Ale prognostycy BBC stwierdzili, że nie spodziewają się poważnych zakłóceń pogodowych, takich jak w grudniu. Kolejne żółte ostrzeżenie pogodowe dotyczące śniegu i oblodzeń zostało wydane dla części Irlandii Północnej, północno-zachodniej Anglii i północnej Walii. Obowiązuje od południa do godziny 12:00 we wtorek. Przewiduje się, że reszta tygodnia będzie zimna z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na obszarach północnych, a wzrost temperatury nastąpi w weekend. W północnej Szkocji żółte ostrzeżenie przed śniegiem i lodem pozostanie w mocy do 10:00 w środę. Apel do kierowców Jak już wspomnieliśmy, oblodzenia będą, oprócz opadów śniegu, dodatkowym zagrożeniem (zwłaszcza we wtorek wieczorem) dla mieszkańców Wysp, dlatego też wystosowano specjalny apel do kierowców. Na nieoczyszczonych drogach nawierzchnia może być śliska po opadach deszczu ze śniegiem, dlatego kierowców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności i przeznaczenia dodatkowego czasu na dłuższe dojazdy do pracy.

