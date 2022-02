Met Office wydaje alerty pogodowe. Śnieg, zimno i silne wiatry na Wyspach [wideo]

Met Office wydało żółte alerty pogodowe. Na Wyspach ma spaść ponad 10 cm śniegu. W Szkocji i Irlandii Północnej pojawią się silne wiatry, których prędkość ma dochodzić nawet do 75 mil na godzinę.

Na czwartek i najbliższe dni Met Office wydało żółte alerty pogodowe związane z obfitymi opadami śniegu i silnymi porywami wiatru. Najbardziej odczują to mieszkańcy Szkocji, zwłaszcza w Tayside i Fife, oraz górach. Ostrzeżenia są kierowane szczególnie do kierowców, gdyż warunki na drogach będą mało bezpieczne.

Śnieg, mróz i wiatr w UK

Obfite opady śniegu pojawią się nie tylko w Szkocji, ale także w Irlandii Północnej, gdzie również wydano żółte alerty pogodowe ze szczególnym ostrzeżeniem dotyczącym oblodzeń. Synoptycy twierdzą, że na niżej położonych terenach istnieje ryzyko oblodzenia i błotnistej nawierzchni, które z kolei mogą utrudnić podróże.

Oddzielny żółty alert został także wydany ze względu na silne wiatry i obowiązuje on od czwartku od 3:00 do 12:00. Synoptycy mówią, że krótki okres silnych wiatrów początkowo będzie rozwijał się na zachodzie kraju przynosząc podmuchy sięgające do 70-75 mil na godzinę.

Według Met Office wietrzne warunki przesuną się następnie na wschód, przy czym porywy osłabną do 50 mil na godzinę, a w niektórych lokalizacjach do 60 mil na godzinę. Synoptycy zwracają uwagę na to, że wprawdzie takie prędkości wiatru nie są niczym niezwykłym jak na tę porę roku w Szkocji, jednak ostatnio osłabione drzewa i konstrukcje w wyniku huraganów Corrie i Malik sprawią, że niebezpieczeństwo związane z porywami wiatru będzie większe.

Ostrzeżenia dla kierowców

Traffic Scotland i Bear Scotland, którzy zarządzają i utrzymują drogi krajowe dla Transport Scotland, powtórzyli ostrzeżenia i poprosili kierowców o zachowanie ostrożności podczas podróży w warunkach zimowych.

Synoptycy przewidują także spadek temperatur poniżej zera. Wykresy WX Charts pokazują, że w całej Anglii temperatury będą utrzymywać się w okolicach 0 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szkocji będzie już mroźno.