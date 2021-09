Met Office ujawniło imiona huraganów na najbliższy rok. Dlaczego huraganom nadaje się imiona?

Fot. Getty

Met Office ujawniło listę imion, jakie będą nadawane huraganom w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jakie imiona huraganów wybrano i dlaczego?

Od 1 września 2021 do końca sierpnia 2022 w Wielkiej Brytanii obowiązywać będzie nowa lista imion huraganów, ogłoszona we wtorek przez Met Office. Imiona wybrano z ponad 10 000 propozycji przesłanych do Met Office. Jak wybrano ostateczną listę?

Wybrano imiona huraganów na najbliższy rok

Listy imion huraganów od siedmiu lat obowiązują w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a od 2019 roku również w Holandii. W celu wybrania imion huraganów Met Office współpracuje ze swoim irlandzkim odpowiednikiem Met Éireann oraz z odpowiednikiem holenderskim Royal Netherlands Meteorological Institute.

W tym roku instytuty meteorologiczne z trzech wskazanych krajów wspólnie wybrały 21 imion huraganów spośród 10 000 propozycji. Co do zasady unika się imion zaczynających się na nietypowe litery (Q, U, X, Y, Z). Lista ułożona jest alfabetycznie, a każde kolejne imię zostanie nadane zbliżającemu się w kierunku Wysp i Holandii huraganowi dopiero wtedy, gdy prognozy wskazywać będą na średnie lub silne porywy wiatru i opady deszczu lub śniegu.

Pierwsza huragan, który nawiedzi Wyspy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, otrzyma imię Arwen. Jest to imię prawdopodobnie pochodzenia walijskiego, a stało się szerzej znane i dość popularne za sprawą trylogii „Władca Pierścieni” autorstwa słynnego angielskiego pisarza J.R.R. Tolkiena.

Dlaczego huraganom nadaje się imiona?

Nadawanie imion huraganom ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na sam fakt, że zbliżają się wichury i ulewy o potencjalnie niebezpiecznych konsekwencjach, takich jak powodzie, przerwy w dostawie prądu, połamane drzewa mogące wyrządzić fizyczną szkodę nie tylko mieniu, ale i ludziom. Dzięki temu, mieszkańcy Wysp mogą lepiej przygotować się do huraganu, chroniąc siebie, bliskich o swoją własność.

Imiona huraganów w UK 2021/2022

Oto ogłoszona przez Met Office najnowsza lista imion huraganów, obowiązująca przez najbliższe 12 miesięcy:

Arwen Barra Corrie Dudley Eunice Franklin Gladys Herman Imani Jack Kim Logan Méabh Nasim Olwen Pól Ruby Sean Tineke Vergil Willemien