Met Office: Pogoda w najbliższych dniach nie będzie łaskawa dla mieszkańców UK. Wystąpią burze i silne opady deszczu

Fot. Getty

Met Office zrewidował swoje dotychczasowe prognozy i poinformował, że pogoda w najbliższych dniach nie będzie dla mieszkańców UK łaskawa. W całym kraju można się spodziewać opadów deszczu, natomiast na północy także silnych opadów i gwałtownych wyładowań atmosferycznych.

Z wcześniejszych prognoz Met Office wynikało, że mieszkańcy Wysp będą się cieszyć w weekend ciepłą, a nawet, w niektórych regionach upalną pogodą. Teraz jednak meteorolodzy zrewidowali te prognozy i poinformowali, że w najbliższych dniach będzie przede wszystkim grzmiało, a w wielu częściach UK należy się też spodziewać silnych opadów deszczu. „Zagrażające życiu” burze spodziewane są przede wszystkim w czwartek, w godzinach popołudniowych, na terenie Irlandii Północnej, Szkocji i północnej Anglii. Tam też mogą wystąpić gwałtowne opady deszczu, które mogą spowodować lokalne podtopienia.

Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, to wcześniej Met Office spodziewało się w piątek wartości rzędu 27 st. C. Teraz jednak meteorolodzy obniżyli prognozowaną temperaturę do 23 st C. - Szczególnie ciepło będzie w środę - słupki rtęci wskażą 26 st. C, a możliwe że nawet 27 st. C w niektórych południowych hrabstwach. Ale ulewom w czwartek mogą towarzyszyć burze, czasem bardzo gwałtowne. Wciąż jednak będzie dosyć duszno, co może nie być przyjemne. Burze i ulewy mogą spowodować lokalne podtopienia, dlatego będziemy się im przyglądać – powiedział Alex Burkill z Met Office.

Zobacz także: Absurdy UK: Firma Southern Water wydała wojnę mewom i ich odchodom! Ptaki w pasie przybrzeżnym uratowali mieszkańcy

W dniu dzisiejszym będzie umiarkowanie ciepło, z najwyższymi temperaturami w Anglii południowo – wschodniej sięgającymi 23 st. C. Najchłodniej będzie w Szkocji, gdzie słupki rtęci mogą wskazać tylko 11 st. C.



Nie przegap: Imigrant z Rumunii z 14 wyrokami na koncie NIE MOŻE zostać deportowany z UK z powodu unijnego prawa