Met Office ostrzega: w 2023 roku globalne temperatury będą jednymi z najwyższych w historii

Wzrost temperatur jest widoczny w porównaniu do czasów przedindustrialnych, do lat 1850-1900

2023 rok będzie 10. rokiem z rzędu ze średnimi temperaturami na świecie wyższymi o co najmniej 1 st. C

Eksperci Met Office informują, że średnie temperatury w 2023 roku będą o około 1,2 st. C wyższe niż przed tym, jak ludzie zaczęli napędzać zmiany klimatyczne. Meteorolodzy alarmują, że średnie globalne temperatury będą w przyszłym roku jednymi z najgorętszych w historii.

Wzrost temperatur przez 10 lat z rzędu

Eksperci zapowiadają, że 2023 rok będzie dziesiątym rokiem z rzędu, gdy średnie temperatury na świecie będą o co najmniej 1 st. C wyższe, niż te notowane w czasach przedindustrialnych, mierzone w latach 1850-1900. Na razie najgorętszym rokiem w rejestrach sięgających 1850 roku był rok 2016, gdy na Pacyfiku szalał „El Niño”, który podnosi globalne temperatury ponad trendy związane z globalnym ociepleniem. - Bez [działającego] wcześniejszego El Niño, który podniósł globalne temperatury, rok 2023 może nie być rokiem rekordowym, ale biorąc pod uwagę utrzymujący się, szybki wzrost globalnych emisji gazów cieplarnianych w tle, jest prawdopodobne, że przyszły rok będzie kolejnym godnym uwagi rokiem w serii – mówi prof Adam Scaife, szef prognoz dalekiego zasięgu w Met Office.





Krótkotrwała ulga dzięki efektowi La Nina

Dr Nick Dunstone z Met Office, który kieruje globalnymi prognozami temperatury na 2023 rok tłumaczy, że „na globalną temperaturę w ciągu ostatnich trzech lat wpłynęło przedłużające się zjawisko 'La Nina', gdzie temperatury powierzchni morza są niższe od średniej w obrębie tropikalnego Pacyfiku”. - La Nina ma tymczasowy efekt chłodzący dla średniej globalnej temperatury. [Jednak] w przyszłym roku nasz model klimatyczny wskazuje na koniec trzech kolejnych lat z efektem La Nina i na powrót do względnie cieplejszych warunków na obszarach tropikalnego Pacyfiku. Ta zmiana prawdopodobnie doprowadzi do tego, że globalna temperatura w 2023 roku będzie wyższa niż w 2022 roku – zaznaczył ekspert.

Eksperci nie mają wątpliwości – na świecie jest cieplej

Eksperci nie mają wątpliwości, o czym informują od wielu lat, że globalne temperatury na Ziemi stale i na trwałe się podnoszą. Czołowy ekspert Met Office w dziedzinie przewidywania klimatu dr Doug Smith zaznacza zresztą, że „fakt, że średnie globalne temperatury wynosiły co najmniej 1 st. C więcej przez dekadę, maskuje znaczne wahania temperatur na całym świecie”. - Niektóre miejsca, takie jak Arktyka, ogrzały się o kilka stopni od czasów przedindustrialnych – precyzuje ekspert.

W swojej najnowszej prognozie Met Office przewiduje, że średnia globalna temperatura będzie o 1,08-1,32 st. C wyższa niż w drugiej połowie XIX wieku. A to bardzo złe wieści, ponieważ jeszcze w zeszłym roku Met Office przewidywał, że globalna temperatura w 2022 roku będzie wynosić od 0,97 do 1,21 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, przy centralnych szacunkach rzędu 1,09 st. C. Z kolei dane za rok do października pokazują, że temperatura jest wyższa od tej przewidywanej uśrednionej, a jej wzrost wyniósł około 1,16 st. C w porównaniu do epoki przedindustrialnej.

W Anglii i Walii zwiększy się liczba zgonów związanych z ekstremalnymi temperaturami

Wyższe globalne temperatury to także większa liczba zgonów. Wzrost temperatur może się okazać katastrofalny dla życia ludzkiego, zwłaszcza w dotychczas raczej chłodnych krajach takich jak Anglia czy Walia. Naukowcy ostrzegają, że liczba zgonów związanych z ekstremalnymi temperaturami może wzrosnąć w Anglii i Walii o 42 proc., a żeby do tego doszło wystarczy tylko, by temperatura powietrza podniosła się o zaledwie 2°C. Z badań przeprowadzonych przez zespół z UCL i University of Reading wynika, że w przypadku wzrostu temperatury powietrza o 2°C, dziennych zgonów w Anglii Walii z powodu ciepła byłoby nie 117 (to średnia z 10 najgorętszych dni w roku), ale nawet 166. - Wzrost ryzyka śmiertelności przy obecnych poziomach ocieplenia jest zauważalny głównie podczas fal upałów, ale wraz z dalszym ociepleniem, oprócz eskalacji ryzyka podczas fal upałów, zobaczymy wzrost takiego ryzyka także w zwykłe, letnie dni – wyjaśniła kilka miesięcy temu Dr Katty Huang, główna autorka badania. I dodała: - Nie powinniśmy też oczekiwać, że przeszłe trendy w zakresie wpływu każdego stopnia ocieplenia będą miały takie samo zastosowanie w przyszłości. Jeden stopień globalnego ocieplenia powyżej 2°C miałby znacznie bardziej dotkliwy wpływ na zdrowie ludzi w Anglii i Walii, niż ocieplenie o jeden stopień od poziomu sprzed epoki przemysłowej, a to ma wpływ na to, w jaki sposób poradzi sobie NHS.

