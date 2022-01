Met Office ostrzega przed spadkiem temperatur i oblodzeniami. Jaka będzie pogoda na najbliższe dni? [wideo]

Synoptycy podają, że nad Wielką Brytanię nadciągnie arktyczne powietrze, które doprowadzi do spadku temperatur na północy, a następnie front przesunie się na południe. Met Office ostrzegło dziś przed mrozami i oblodzeniami w Anglii i Walii.

Clare Nasir z Met Office powiedziała:

- Arktyczne powietrze będzie przemieszczać się z północy przynosząc opady śniegu, szczególnie w północno-wschodniej części kraju.

Jeśli prognoza się sprawdzi i w poniedziałek w Szkocji wystąpią opady śniegu, to mogą się one następnie przesunąć na południe. To z kolei skłoniło UK Health and Security Agency do wydania ostrzeżenia dla ludzi mieszkających w środkowej i południowej Anglii, a także zwrócenia im uwagi na słabszych sąsiadów.

Niskie temperatury utrzymają się do przyszłego tygodnia

Met Office podało, że ma być „pochmurno i wietrznie na północnym-zachodzie z dalszym deszczem lub mżawką na wzgórzach”. Ponadto ma być „sucho, ale dość pochmurno w innych miejscach, chociaż możliwe są przebłyski słońca”.

Niskie temperatury mają utrzymać się do przyszłego tygodnia, a do wtorkowego poranka w niektórych częściach kraju będzie mroźno i mgliście.

Pogoda na konkretne dni

W niedzielę ma być sucho, ale pochmurno z przebłyskami słońca na północnym wybrzeżu. Ochłodzi się w porównaniu z sobotą – maksymalna temperatura wyniesie 8 stopni Celsjusza. W nocy z kolei temperatury spadną do około zera stopni.

W poniedziałek będzie podobnie – głównie pochmurno z przebłyskami słońca. Maksymalna temperatura wyniesie 7 stopni Celsjusza.

We wtorek i środę będzie sucho, jednak niebo nadal będzie zachmurzone. Z kolei w czwartek pojawią się opady deszczu. W niektórych rejonach wystąpi mróz i mgła w nocy.

Z długoterminowej prognozy pogody przygotowanej przez Met Office, od 27 stycznia na 5 lutego wynika, że w północno-wschodnich rejonach możemy spodziewać się opadów deszczu i silnych porywów wiatru. W pozostałych rejonach zmienne zachmurzenie. Temperatury będą zbliżone do średniej o tej porze roku na południu, natomiast łagodniejsze na północy, z tendencją nieco powyżej normy.