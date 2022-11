Met Office ostrzega przed powodziami. Alerty obowiązują w Anglii, Walii i Szkocji

Ulewne deszcze pojawią się dzisiaj na Wyspach, a w Szkocji po południu może dojść nawet do powodzi – ostrzega Met Office. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi wydano żółte alerty, które obowiązują dla całej Anglii, Walii i Szkocji.

W ubiegłym tygodniu mogliśmy cieszyć się ciepłą pogodą, chociaż zachmurzenia i opadów również nie brakowało. Jednak temperatury utrzymywały się powyżej średniej o tej porze roku. Warunki pogodowe uległy jednak dużej zmianie i ten tydzień będzie znacznie chłodniejszy za sprawą zimnego frontu znad Grenlandii.

Deszczowa pogoda

Dziś po południu zaczął obowiązywać kolejny alert związany z obfitymi opadami deszczu – dla Szkocji. Meteorolodzy ostrzegają też, że bardzo prawdopodobna jest też powódź. Na dotkniętych nią obszarach zostaną wstrzymane połączenia autobusowe i kolejowe. Z kolei alert związany z opadami deszczu dla Anglii i Walii obowiązuje od północy do godziny 13:00 dzisiaj.

Ostrzeżenie brzmi: „Pasmo deszczu przesunie się na wschód przez południowe części Anglii i Walii we wtorek rano. Część opadów będzie obfita, 15-30 mm deszczu i aż 40-50 mm w rejonach Dartmoor i południowych wyżynach Walii, Marches i częściach południowej Anglii”.

Deszczowo w Szkocji

Alert związany z obfitymi opadami deszczu dla wschodniej Szkocji zaczął się w południe i będzie obowiązywać do godziny 21:00. Podano w nim, że „pasmo deszczu przesunie się na wschód przez Szkocję we wtorek i utrzyma się na południowych wyżynach po południu. Prawdopodobnie spadnie tutaj od 20 do 40 mm deszczu, a na wyższych terenach w Aberdeenshire, Angus oraz Perth i Kinross nawet od 50 do 60 mm”.

Komentując deszczowe prognozy, Steven Ramsdale z Met Office powiedział:

- Deszcz dotknie znaczną część Wielkiej Brytanii na początku tego tygodnia, a front pogodowy we wtorek przyniesie ulewne deszcze i silne wiatry. Deszcz we wtorek będzie miał swój wpływ na utrudnienia w podróży i możliwe powodzie w niektórych miejscach.

- Części południowej Walii, południowej Anglii i wschodniej Szkocji prawdopodobnie zobaczą najcięższe i najbardziej uporczywe opady, z ponad 30 mm deszczu w niektórych miejscach i bardziej odsłoniętych rejonach wschodniej Szkocji, gdzie potencjalnie może spaść 50 mm – dodał Steven Ramsdale.

Porywy wiatru w czwartek

Deszcz to jednak nie wszystko. Jak podało Met Office – „kolejne fronty pogodowe i niskie ciśnienie spowodują, że w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii dominować będzie mokra i wietrzna pogoda”.

W czwartek synoptycy zapowiadają też silne porywy wiatru, szczególnie na obszarach przybrzeżnych i północnych, gdzie siła wiatru może przekroczyć nawet 60 mil na godzinę.

Yellow Weather Warning issued



Rain warning for SE Scotland

Tuesday 1200 until Tuesday 2100



Latest info https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAwarepic.twitter.com/BG7YcC6Spe — Met Office (@metoffice) November 14, 2022

Jak powiedziała Helen Caughey z Met Office:

- W środę w większości rejonów spodziewane są również silne wiatry, z możliwymi wichurami na wybrzeżach. Najsilniejsze wiatry najprawdopodobniej wystąpią na dalekim północnym-wschodzie Szkocji i na wyspach na północy w czwartek, z możliwymi podmuchami przekraczającymi 60 mil na godzinę.

Ponadto w tym tygodniu temperatury spadną znowu do średniej dla tej pory roku, chociaż przy silnych wiatrach i deszczach będziemy odczuwać znacznie większy chłód.

Synoptycy zapowiadają opady śniegu

W ubiegłym tygodniu pojawiły się pierwsze prognozy dotyczące opadów śniegu, który miałby się pojawić w okolicach 21 listopada. Mapy pogodowe pokazują, że opady śniegu mogą wystąpić w nocy między 20 a 21 listopada.

Synoptycy podejrzewają, że na obszarach w pobliżu Newcastle spadnie co najmniej 2 cm śniegu, a w miastach między Manchesterem i Birmingham spadnie do 1 cm białego puchu. Przewiduje się także, że słabsze opady pojawią się także na terenach wiejskich i wyżej położonych w północnej Walii.

Południowo-wschodnia, środkowa, a nawet niektóre północne części Anglii nie zobaczą śniegu, ale ludzie mieszkający w tych częściach kraju odczują znaczny spadek temperatur.

Jim Dale z British Weather Services powiedział:

- Na południowym wschodzie będzie znacznie zimniej, ale to nic nadzwyczajnego o tej porze roku. Będzie to spowodowane pojawieniem się umiarkowanego polarnego powietrza z Grenlandii i Islandii.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Jak spakować się do torby podręcznej w Ryanairze, aby nigdy nie płacić za bagaż? [wideo]

Premiera świątecznej reklamy sieci John Lewis na rok 2022 - obejrzyj „The Beginner” [wideo]

10 powodów, dla których Ryanair nie jest tak zły, jak myślimy. Z którymi się nie zgadzasz?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!