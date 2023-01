Met Office ostrzega przed mrozami. Mieszkańcy zimnych rejonów otrzymają pomoc finansową

W poniedziałek Met Office ostrzegało mieszkańców Wysp przed spadkiem temperatur nawet do -9 stopni Celsjusza w niektórych częściach południowej Anglii. Okazuje się, że mroźna pogoda na południu kraju ma potrwać do końca tygodnia.

W niedzielę Craig Snell z Met Office powiedział, że najgorszy z zimnych okresów mamy już za sobą, a temperatury mają wzrosnąć w tym tygodniu w całej Wielkiej Brytanii. Synoptycy zmienili jednak zdanie i twierdzą, że ocieplenie pojawi się tylko w części kraju.







Mrozy na południu UK

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatury w rejonach południowej Anglii spadły do -9 stopni Celsjusza, a Met Office podało, że mrozy w tej części kraju mają utrzymać się przez najbliższe dni.

Marznąca mgła, która była również przyczyną dużego chaosu na lotnisku Heathrow w niedzielę i poniedziałek, pojawiła się także we wtorek rano na niektórych obszarach. Z kolei ostrzeżenie przed zimnem na poziomie trzecim zostało przedłużone do godziny 9 rano w piątek przez brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA).

Craig Snell z Met Office, powiedział:

- We wtorek mamy raczej pochmurną, wilgotną, ale łagodną pogodę w Irlandii Północnej, Szkocji i północno-zachodnich obszarach Anglii. Temperatury mogą wzrosnąć do 12 lub 13 stopni Celsjusza na obszarze do Aberdeenshire. Dalej na południe, w pozostałej części Anglii i Walii, wciąż mamy chłodniejsze warunki, więc może znowu pojawić się mgła, która będzie znikać dość powoli, więc początek dnia bardzo podobny do poniedziałku. W rejonach pochmurnych odczuwalne będzie zimno. Ale w słońcu odczuwalność będzie inna. Chociaż będzie zimno, słońce pomoże trochę je zneutralizować, więc w sumie dzień jest całkiem podobny do poniedziałku.

Pomoc finansowa dla mieszkańców zimnych rejonów

Przy temperaturach spadających do -9,5°C w Santon Downham w hrabstwie Suffolk w niedzielę potwierdzono, że setki gospodarstw domowych w Anglii i Walii kwalifikują się do płatności z tytułu niskich temperatur.

Płatności te są dokonywane na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, aby pomóc im w opłaceniu rachunków za ogrzewanie, gdy temperatura spadnie poniżej zera. Pomoc trafia do osób mieszkających na obszarze, w którym średnia temperatura jest rejestrowana lub prognozowana na poziomie 0°C lub niższym przez siedem kolejnych dni. Pomoc trafi do gospodarstw domowych w północno-wschodniej Anglii, Cumbrii, zachodniej Walii i Oxfordshire

Pogoda we wtorek

Na wtorek synoptycy zapowiadają zachmurzenie nad większą częścią Szkocji, północnej Anglii, Irlandii Północnej, północno-zachodniej Walii i południowo-wschodniej Anglii. Będzie także deszczowo w zachodnich częściach kraju. Zimno będzie na południu.

W nocy z kolei będzie pochmurno w północnej części Wielkiej Brytanii, z niewielkimi opadami deszczu nad zachodnimi wzgórzami, a później nad Szkocją. Dalej na południe będzie mroźno z niewielką ilością marznącej mgły.

Tymczasem Agencja Środowiska wydała 34 ostrzeżenia powodziowe. Sadiq Khan, burmistrz Londynu, wydał we wtorek ostrzeżenie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza dla stolicy.

Craig Snell dodał:

- Wtorkowy poranek będzie prawdopodobnie najzimniejszy, a temperatury w niektórych częściach południowej Anglii spadną do -9C, oscylując wokół -7C we wczesnych godzinach w środę.

Pogoda na środę

Rano będzie pochmurnie i deszczowo nad Szkocją. Następnie chmury przesuwają się na południe, docierając później do południowej Anglii. Później odrobinę się przejaśni, ale z przelotnymi opadami deszczu na północy. Marznąca mgła pojawi się nad południową Wielką Brytanią w godzinach porannych.

Pogoda pod koniec tygodnia

Od czwartku do soboty będzie przeważnie sucho, za wyjątkiem zachodniej Szkocji. W nocy z czwartku na piątek wystąpią mrozy i mgła, ale w sobotę będzie już łagodniej. Na północy miejscami wietrznie.

W sobotę na południu prawdopodobnie pojawią się chmury i przelotne opady deszczu, ale później na popołudniu wystąpią przejaśnienia. Dalej na północ przewiduje się mieszankę okresów słonecznych i przelotnych opadów, ale z dalszym zachmurzeniem i opadami deszczu i mżawki, które później rozprzestrzenią się na obszary północne i północno-zachodnie.

