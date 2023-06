Met Office ostrzega - po gwałtownych burzach wrócą upały

We wtorek Met Office wydało cztery żółte alerty dotyczące obfitych opadów deszczu, które wpłynęły negatywnie na warunki panujące na drogach a także kursowanie pociągów. Synoptycy dodają jednak, że po deszczach przyjdą upały.

Ostrzeżenia wydane przez Met Office dotyczyły dużych obszarów Londynu, Birmingham, Exeter, części Plymouth, a także Scottish Highlands i obowiązywały do wtorku wieczorem, jednak synoptycy zapowiadają, że ulewne deszcze wystąpią jeszcze w środę.

Met Office podkreśliło, że w niektórych rejonach kraju, w tym w południowo-zachodniej Anglii nadal będzie padać obficie i oprócz gwałtownych burz, spadnie również grad. W wielu częściach Wysp nadal będzie ciepło, a lokalnie nawet gorąco i wilgotno, szczególnie na południowym-wschodzie. Rzecznik Met Office, Greg Dewhurst, powiedział:

- Środa w całej Wielkiej Brytanii będzie kolejnym dniem przebłysków słońca i przelotnych opadów. Deszcze mogą być czasami ulewne, a wraz z nimi mogą wystąpić burze, zwłaszcza na północy i zachodzie Wysp. W tej chwili nie mamy żadnych ostrzeżeń o burzach z piorunami, ale najprawdopodobniej mogą się jeszcze pojawić i może być ich więcej w krótkim czasie.

Główny meteorolog, Steve Willington, tłumaczył, że „przyczyną tych burz i deszczu jest fakt, że Wielka Brytania znajduje się pod wpływem niskiego ciśnienia, a upały za dnia sprzyjają powstawaniu niestabilnych warunków, które mogą być odpowiedzialne za ulewne deszcze”.

