Met Office ogłasza alert pogodowy! Ulewne deszcze na południu UK i w Londynie mogą spowodować podtopienia i utrudnienia komunikacyjne

Ulewne deszcze, które będą padać już dziś mogą spowodować podtopienia na południu Anglii i przyczynić się do utrudnień komunikacyjnych. Padać będzie mocno również w samym Londynie.

W związku z tymi prognozami Met Office wydało żółty alert pogodowy. Będzie on obowiązywał z powodu ulewnych opadów deszczu, które nawiedzą zachodni Londyn, południowo-zachodnią część Anglii oraz część rejonu West Midlands, a także niewielki kawałek Walii. Objęte są nim takie miasta, jak Cardiff, Bath, Gloucester, Salisbury czy Portsmouth. Alarm wchodzi w życie o godzinie 14.00 w piątek i kończy się o 23.00.

Tak wygląd mapka pogodowa opublikowana na oficjalnej stronie Met Office:

W związku z żółtym alertem na tych terenach spodziewane są przerwy w dostawie prądu, a podróż pociągiem i autobusem może zostać zakłócona z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi podtopieniami. Temperatura maksymalnie sięgnie 18 stopni Celsjusza.

W perspektywie zbliżającego weekendu możemy spodziewać się ochłodzenia w całym kraju. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z rekordowymi upałami na Wyspach. Słupek rtęci sięgał 29 ° Celsjusza i notowano rekordowe temperatury w tym roku - w Weybourne w północnym Norfolk zanotowano temperaturę 28,8 ° C, a w pobliskim Cromer - 28,3 ° C.

Sobota będzie bardzo wietrzna, szczególnie na południowym wschodzie. Deszczy można spodziewać się na północnym wschodzie kraju już od samego rana, ale do południa powinny się rozpogodzić. Wypogodzi się, wiatr złagodnieje, a zza chmur wyjrzy słońce. Słupek rtęci maksymalnie pokaże 18 stopni Celsjusza. Z kolei w niedzielę i poniedziałek czeka nas typowa, zmienna brytyjska pogoda, dla tej pory roku - deszcze będą przeplatały się ze słońcem, będzie chłodniej. We wtorek deszcze mogą być intensywniejsze i silniejsze, szczególnie w północy i wschodzie.