Met Office: „Będzie to tydzień zupełnie inny od tego, który właśnie się skończył”. Przygotujcie się na minusowe temperatury

Początek kwietnia w Wielkiej Brytanii nie będzie zachęcał do krajowych wycieczek, ani pikników w parku. Synoptycy zapowiadają minusowe temperatury i deszcze w ciągu najbliższych dni, co będzie stanowiło duży kontrast do ubiegłego tygodnia.

Pierwsze dni kwietnia – zgodnie z zapowiedziami meteorologów – będą chłodniejsze niż ostatnie tygodnie. Temperatury na Wyspach mogą spaść do -5 stopni Celsjusza, szczególnie w nocy. Natomiast w górach Szkocji możemy spodziewać się opadów śniegu.

- Ten tydzień kwietnia będzie deszczowy, a na wyżej położonych terenach możemy się spodziewać deszczu ze śniegiem. Będzie to tydzień zupełnie inny od tego, który właśnie się skończył – powiedział Craig Snell z Met Office.

Według meteorologa w niektórych rejonach Walii i Szkocji temperatury spadną do -5 stopni Celsjusza w nocy, a temperatury w innych częściach kraju będą utrzymywały się w okolicach zera. W dzień możemy spodziewać się 10-12 stopni Celsjusza na południu i 8-9 stopni na północy.

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków we wtorek będzie już znacznie zimniej. Natomiast w kolejnych dniach mogą pojawić się także silne porywy wiatru.

- Ogólnie będzie znacznie zimniej o późniejszych porach dnia, szczególnie w nocy. Wtedy możemy spodziewać się przymrozków – powiedział Craig Snell.

