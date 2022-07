Met Office: Alert o ekstremalnych upałach przedłużony do wtorku. Oto lista miejscowości z największym ryzykiem dla zdrowia i życia

Fot. Getty, Met Office

Met Office przedłużyło bursztynowy alert pogodowy co najmniej do wtorku. Zobacz najnowszą prognozę pogody na ekstremalne upały w UK i sprawdź, w których miejscowościach temperatura może najwyższa.

Met Office przedłużyło do wtorku ostrzeżenie o ekstremalnych upałach w Anglii i Walii. W najbliższych dniach temperatury mają wzrosnąć w całej Wielkiej Brytanii. Gdzie dokładnie termometry mogą wskazać najwyższe wartości?

Bursztynowy alert Met Office przedłużony

Bursztynowy alert pogodowy Met Office dotyczący upałów jak na razie został ogłoszony na trzy dni - na niedzielę, poniedziałek i wtorek. Alert obejmuje większość Anglii i część Walii. Nie dotyczy natomiast Szkocji, Irlandii Północnej oraz części Kornwalii, zachodniej Walii i najbardziej północnych rejonów Anglii.

Alert pogodowy UK. Ekstremalne temperatury w niedzielę.

Źródło: Met Office



Ostrzeżenie bursztynowe oznacza, że w objętych nim obszarach mogą wystąpić warunki pogodowe zagrażające życiu lub poważnie zagrażające zdrowiu. W tym przypadku chodzi o ryzyko płynące z ekstremalnie wysokich temperatur, które mogą doprowadzić do odwodnienia, udaru, poparzeć, a w skrajnych przypadkach przyczynić się nawet do śmierci.

Pogoda UK. Zobacz najnowszą prognozę Met Office:

Met Office ostrzega nie tylko przed ryzykiem zdrowotnym upałów, ale także przed możliwymi utrudnieniami, jakie mogą wystąpić w życiu codziennym. Przede wszystkim, trzeba być przygotowanym na opóźnione i odwołane połączenia zarówno kolejowe, jak i lotnicze.

Alert pogodowy UK. Ekstremalne temperatury w poniedziałek.

Źródło: Met Office



Gdzie w UK będzie najgoręcej?

Według aktualnych prognoz, temperatura w UK może osiągnąć poziom szczytowy we wtorek, gdy termometry w niektórych częściach Anglii i Walii mogą pokazać nawet 36 stp. C. Już w poniedziałek w środkowej i południowo-wschodniej Anglii można spodziewać się nawet 35 stp. C. Fala upałów w UK jest spowodowana wysokim ciśnieniem i gorącym powietrzem, które napływa do Wielkiej Brytanii z Europy południowej.

Alert pogodowy UK. Ekstremalne temperatury we wtorek.

Źródło: Met Office



Biorąc pod uwagę aktualne alerty pogodowe Met Office, najwyższych temperatur można się zatem spodziewać między innymi w 30 poniższych angielskich miejscowościach:

Birmingham

Newham

Tower Hamlets

Hackney

Nottingham

Southwark

Leicester

Enfield

Ealing

Haringey

Waltham Forest

Lambeth

Brent

Coventry

Bristol

Peterborough

Croydon

Barking and Dagenham

Lewisham

Islington

Southampton

Luton

Greenwich

West Northamptonshire

Hounslow

Wandsworth

Westminster

Slough

Reading

Camden.

Choć alerty Met Office dotyczą dopiero nadchodzących dni, to już w środę w wielu miejscach kraju było bardzo gorąco. W Hampshire odnotowano 30,1 stopni Celsjusza, w Frittenden w hrabstwie Kent temperatury wzrosły do 29,8 stp. C, a w Wiggonholt w West Sussex do 29,4 stp. C. W londyńskim St James's Park temperatura sięgnęła 29 stp. C.

Wielu mieszkańców UK jest zachwyconych niespotykanie ciepłą wakacyjną pogodą w UK. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak kremy z filtrem, zakrywanie głowy i innych części ciała przewiewnym materiałem osłaniającym przed słońcem oraz o ciągłym nawadnianiu organizmu. Zasady te są ważne dla wszystkich, jednak szczególnie warto przypominać je dzieciom i osobom w podeszłym wieku.

