Meghan płakała przed ślubem przez księżną Kate. W wywiadzie żona księcia Harry’ego powiedziała o swoim spięciu z księżną Cambridge

W rozmowie z Oprah Winfrey Meghan Markle zdecydowała się ujawnić istotny szczegół z jej spięcia – bardzo nagłośnionego przez media – z księżną Kate. Żona księcia Harry’ego odniosła się do incydentu, który miał miejsce przed jej ślubem.

- Nie mówię o tym dlatego, aby ją [księżną Kate – przyp. red.] w jakikolwiek sposób dyskredytować. Mam nadzieję, że chciałaby, aby zostało to skorygowane – powiedziała Meghan Markle w rozmowie z Oprah Winfrey.

Meghan Markle płakała przez księżną Kate

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry’ego stał się prawdziwą bombą medialną, w której Sussexowie postanowili szczerze opowiedzieć o swoich relacjach z innymi członkami rodziny królewskiej. Z rozmowy dowiadujemy się między innymi o spięciu do jakiego doszło między księżną Kate i Meghan.

Miało to miejsce przed ślubem, w czasie przymiarek sukni ślubnej Meghan. Wcześniej brytyjskie media pisały o tym, że to księżna Kate wyszła ze spotkania płacząc w wyniku niedopuszczalnego zachowania Meghan.

Sama Meghan jednak właśnie w wywiadzie z Oprah Winfrey postanowiła sprostować te informacje, gdyż ku jej zdumieniu nie zrobiła tego wcześniej sama rodzina królewska, mimo że „każdy w tej instytucji wiedział, że nie były one prawdą”. Według relacji żony Harry’ego:

- Było zupełnie odwrotnie. To był ciężki tydzień przed ślubem. Kilka dni przed nim Kate była zdenerwowana. Chodziło o sukienki dziewczynek, które niosły kwiaty. To ja wtedy płakałam… Po tym Kate przeprosiła i przysłała mi kwiaty. To nie fair, żeby mówić o tym teraz, gdyż Kate powiedziała „przepraszam” i jej wybaczyłam. Cała rodzina królewska wiedziała, że to, co ukazało się w prasie, nie było prawdą. Wiem, że Kate chciałaby, żeby to zostało wyjaśnione.

Meghan Markle opowiada o nieprzyjemnym incydencie z księżną Kate

Rodzina królewska nie zareagowała

Incydent między księżną Kate i Meghan Markle był szeroko komentowany w prasie. Najczęściej pisano o konflikcie między paniami, jednak Meghan zaprzecza temu. Problemem dla niej pozostaje jednak to, że Pałac Buckingham pozwolił na to, aby rozeszły się nieprawdziwe plotki na temat całej sytuacji i nie sprostował niczego.

W czasie, gdy Oprah zapytała Meghan, dlaczego nikt z rodziny królewskiej nie skomentował wtedy sprawy, żona Harry’ego powiedziała, że jest to dobre pytanie i że nie ma pojęcia, co było powodem tego braku reakcji.