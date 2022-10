Meghan Markle potwierdza: Powstaje film dokumentalny o jej życiu z księciem Harrym. Czy ktoś będzie to jeszcze chciał oglądać?

Fot. Getty

Meghan Markle jest w ostatnim czasie wyjątkowo aktywna w mediach. Księżna Sussex potwierdziła też na łamach magazynu „Variety”, że jest w trakcie kręcenia filmu dokumentalnego o swoim życiu z księciem Harrym.

Nie ma ostatnio dnia, żeby media – przede wszystkim te amerykańskie i brytyjskie, nie podejmowały tematu Meghan Markle. Ale dziennikarze nie robią tego sami z siebie – księżna Sussex bardzo się stara, by nie dać o sobie zapomnieć. I to pomimo tego, że wraz z księciem Harrym niejako uciekła do Stanów Zjednoczonych, żeby swoim prywatnym życiem nie dawać pożywki mediom. Ale, jak wyraźnie widać, Meghan Markle nadal zależy na tym, by w mediach się pokazywać, tylko chce to robić na własnych zasadach. W Stanach Zjednoczonych właśnie ukazał się nowy numer magazynu „Variety” z żoną księcia Harry'ego w roli głównej, gdzie Meghan pokazała się na zdjęciach w kilku wyszukanych stylizacjach.

Powstaje film dokumentalny o życiu Meghan Markle z księciem Harrym

W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Variety” była gwiazda serialu „Suits” przyznała, że nie ma na razie zamiaru wracać do aktorstwa, chociaż w tym zakresie „nigdy nie powie nigdy”. Jednocześnie Meghan poinformowała, że jest w trakcie kręcenia filmu dokumentalnego o swoim życiu z księciem Harrym, którego poznała w 2016 roku na randce w ciemno zorganizowanej przez przyjaciół i którego poślubiła z wielką pompą w Londynie w 2018 roku. Meghan ujawniła rąbka tajemnicy, jak wygląda obecnie jej życie z mężem w Kalifornii: - Dzielimy nasze biuro. Pracujemy z domu, jak większość ludzi w trakcie lockdownów. Pozwala nam to spędzać dużo czasu z naszymi dziećmi w tym naprawdę wyjątkowym momencie ich życia. Nigdy nie powtórzymy tego czasu. Ja robię śniadanie i przygotowujemy dzieci na cały dzień. Wielokrotnie wspólnie rozmawiamy przez Zoom, ale staramy się też rozdzielać to, na czym możemy skupić naszą energię, abyśmy mogli osiągnąć jeszcze więcej – zaznaczyła Meghan.

Meghan porównana do księżniczki Diany

Co ciekawe, anonsując w mediach społecznościowych wywiad i sesję fotograficzną z udziałem Meghan Markle, magazyn „Variety” przyrównał księżną Sussex do... tragicznie zmarłej w 1997 roku księżnej Diany. „Meghan, księżna Sussex - szerzej znana pod swoim panieńskim nazwiskiem, Meghan Markle – mówi się, że jest zdeterminowana, taka jak inni ludzie, a nawet podobna do Diany. Wystarczy spędzić z nią jeden dzień, aby zobaczyć kim jest prywatnie, a czego nie widać publicznie: to zwyczajna, amerykańska mama” - czytamy w poście zapowiadającym materiał o Meghan w magazynie.

Post ten jednak wywołał spore oburzenie wśród części internautów, którzy kwestionują dokonania Meghan Markle, poza oczywistym faktem, że poślubiła brytyjskiego księcia.

„Podobna do Diany? Proszę Was... Diana oddała swoje serce innym; Ona jest ostatnią osobą, która powinna mówić publicznie o odejściu królowej. Przestańcie pompować jej ego, błagam! Co ona tak właściwie zrobiła ta dziewczyna?! Poza tym, że poślubiła członka rodziny królewskiej. Przestańcie wywyższać tę kobietę, która z marnej aktorki nagle stała się przedstawicielką wszystkich amerykańskich kobiet” - czytamy w jednym z nieprzychylnych komentarzy.

Meghan wspomina królową Elżbietę II

W najnowszym wywiadzie dla „Variety” Meghan Markle wspomniała także o śmierci babci swojego męża – królowej Elżbiecie II. Księżna Sussex przyznała, że okres po śmierci monarchini był „skomplikowany”, a także że Elżbieta II była dla niej „najjaśniejszym przykładem” wspaniałego przywódcy. Meghan wyraziła też „wdzięczność” losowi za to, że miała okazję osobiście poznać zmarłą monarchinię. - Z pewnością, jeśli chodzi o przywództwo wydaniu kobiety, to była ona najwspanialszym przykładem tego, jak to wygląda. (…) Czuję głęboką wdzięczność, że mogłam z nią spędzać czas i ją poznać. Czas [po śmierci] był skomplikowany, ale mój mąż, wieczny optymista, powiedział: 'Teraz ponownie połączyła się z mężem' – zaznaczyła.

Meghan wraca do nagrywania autorskiego podcastu "Archetypes"

Meghan Markle powróciła też po zakończeniu żałoby po śmierci królowej Elżbiety II do nagrywania swojego autorskiego podcastu "Archetypes”. Szczególne poruszenie wywołał niedawno podcast z udziałem Paris Hilton, w którym księżna Sussex przyznała, że gdy pracowała przy teleturnieju "Deal or No Deal” czuła się traktowana bardzo przedmiotowo. Meghan krytycznie wspomina czas spędzony w programie, podczas którego jej zadania ograniczały się głównie do uśmiechania się i otwierania srebrnych aktówek z zielonymi banknotami. Meghan wyznała podczas rozmowy z Paris Hilton, że otwierając teczki na scenie czuła się jak „bimbo", co w amerykańskim slangu oznacza atrakcyjną, ale naiwną i mało inteligentną kobietę. Dodatkowo księżna Sussex poskarżyła się, że na planie kobiety musiały sobie wypychać biustonosze i doklejać sztuczne rzęsy.



