Meghan Markle i książę Harry spodziewają się drugiego dziecka. Czy wiadomo jakiej płci będzie nowy królewski potomek?

Fot. Getty, Twitter/@PHarry_Meghan

Książę Harry i Meghan Markle spodziewają się drugiego dziecka. Informacja o ciąży Meghan Markle została ogłoszona w niedzielę.

Rzecznik księcia Harry'ego (36 lat) i Meghan Markle (39 lat) potwierdził w niedzielę 14 lutego, że para spodziewa się drugiego dziecka: „Możemy potwierdzić, że Archie będzie starszym bratem. Książę i księżna Sussex są szczęśliwi, że spodziewają się drugiego dziecka”.

Meghan Markle jest w ciąży

W oficjalnym oświadczeniu nie podano, kiedy Meghan Markle powinna urodzić ani czy para zna płeć dziecka. Przypomnijmy, że obecna ciąża musi być szczególnym szczęściem dla 39-letniej amerykańskiej aktorki, biorąc pod uwagę tragedię, jaką Meghan przeżyła w lipcu zeszłego roku po poronieniu.

Informacja o nowej ciąży Sussexów pojawiła się także na Twitterze na oficjalnym koncie Meghan i księcia Harry’ego, gdzie opublikowano piękne czarno-białe zdjęcie, na którym widzimy parę siedzącą na trawie pośród drzew. Książę Harry siedzi podpierając się ręką, a ciężarna Meghan leży z głową ułożoną na kolanach męża. Ze zdjęcia wynika, że aktualna ciąża Meghan Markle jest już dość zaawansowana.

Czy wiadomo jakiej płci będzie drugie dziecko Meghan i Harry'ego?

Zdjęcie na Twitterze opatrzono komentarzem: „Here's a beautiful picture of Harry and Meghan and incredible news for Archie getting a brother”. Z wiadomości tej wynika, że drugie dziecko Meghan i Harry’ego to również chłopiec - chociaż oficjalnie nie potwierdzono tej informacji.

Jak na razie nie ujawniono także, jakie imiona są brane pod uwagę dla drugiego dziecka Meghan i Harry’ego. Wiadomo jednak, że nowy królewski potomek będzie ósmy w kolejce do brytyjskiego tronu. Na wiadomość o nowej ciąży Meghan Markle i księcia Harry’ego rzecznik Pałacu Buckingham powiedział: „Jej Wysokość, książę Edynburga, książę Walii i cała rodzina są zachwyceni i życzą im wszystkiego najlepszego”.