Meghan Markle „cieszy się, że wróciła do UK”. Co jeszcze powiedziała w pierwszym przemówieniu na Wyspach od dwóch lat?

Fot. Getty

Meghan Markle wyznała na szczycie One Young World w Manchesterze, że „cieszy się, że wróciła do Wielkiej Brytanii”. Co jeszcze młodzi ludzie usłyszeli od księżnej Sussex w pierwszym od dwóch lat przemówieniu wygłoszonym na Wyspach?

Bardzo miło jest być z powrotem w Wielkiej Brytanii i bardzo miło jest być tutaj, na One Young World – wyznała Meghan Markle w Manchesterze, gdzie na specjalny szczyt młodych liderów zjechało blisko 2000 ludzi z całego świata. I dodała: - Wierzę, że to, co tu rozbrzmi, to to, że jesteście przyszłością, ale chciałabym też dodać, że jesteście także teraźniejszością. Jesteście tymi, którzy wprowadzają pozytywną i niezbędną zmianę, potrzebną na całym świecie teraz, w tej chwili.

Meghan Markle już kilkukrotnie brała udział w szczycie One Young World, gdzie starała się wykorzystać swoje doświadczenie, by zainspirować następne pokolenie. - Kilka lat temu, w 2014 roku, zostałam tu zaproszona po raz pierwszy. Prawdopodobnie byłam bardzo podobna do każdego z was, młoda i ambitna – broniłam tych spraw, w które wierzyłam. Zastanawiałam się także: 'Jak ja tu dotarłam?' I pomyślałam wtedy: Jestem dziewczyną z [amerykańskiego serialu telewizyjnego] „Suits” i byłam otoczona przez światowych przywódców, organizacje humanitarne i premierów.... Ale One Young World zobaczył we mnie to, co sama chciałam w pełni zobaczyć w sobie. Oni widzieli we mnie to, co ja widzę teraz w was... Teraźniejszość i przyszłość. Wy tutaj, w tym dokładnie momencie, to właśnie tutaj wszystko się zaczyna – dodała Markle, wspominając swojego pierwsze doznania w trakcie szczytu młodych liderów.

“#MeghanMarkle, who arrived hand in hand with #PrinceHarry, received huge cheers as she walked on to the stage at Manchester’s Bridgewater Hall before 2,300 delegates. Her last UK speech was in March 2020 on International Women’s Day.” #OYW2022https://t.co/ehngoVjGey — R.S. Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) September 5, 2022

Pierwsza przemowa Meghan Markle w UK od dwóch lat

Występując na szczycie One Young World, w którym udział biorą m.in. Bob Geldof i była prezydent Irlandii Mary Robinson, Meghan Markle wygłosiła pierwszą przemowę na brytyjskiej ziemi od dwóch lat. Po raz ostatni Meghan przemawiała w UK w marcu 2020 roku, podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na szczycie w Anglii północnej obecny jest także mąż Meghan, książę Harry, ale ten nie zabrał głosu w tym samym czasie. Po odbytych spotkaniach w Manchesterze para wróci do Londynu, gdzie zatrzyma się w swoim dawnym domu Frogmore Cottage w Windsorze. Meghan i Harry będą zatem niezwykle blisko księcia Williama i księżnej Kate, którzy właśnie przeprowadzili się do Adelaide Cottage w Windsorze, ale nie jest pewne, czy synowie księcia Karola wraz z małżonkami zechcą się spotkać.

