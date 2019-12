Meghan i Kate konkurują w Święta? Pary książęce przygotowały poruszające kartki świąteczne - obie w tonacji czarno-białej

Fot. Twitter

Z okazji Bożego Narodzenia obie pary książęce - William i Kate oraz Harry i Meghan - opublikowały w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia razem ze świątecznymi życzeniami. Czy księżne konkurują w kategorii najbardziej poruszającego świątecznego zdjęcia rodzinnego?

Książę i księżna Sussex udostępnili na Twitterze kartkę świąteczną z roześmianym zdjęciem siebie i małego Archiego. Na uroczym ciepłym zdjęciu z życzeniami widzimy, jak Harry i Meghan śmieją się pozując przed choinką, a Archie patrzy prosto w obiektyw na pierwszym planie. Karta została opublikowana już w poniedziałek wieczorem, życzenia na niej głoszą: „Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku od naszej rodziny dla twojej”. Zdjęcie nie zostało jednak opublikowane na koncie twitterowym książęcej pary, ale na koncie Queen’s Commonwealth Trust, co wzbudziło nieco kontrowersji i wymusiło dodatkowe wyjaśnienia: „Po prostu dzielimy się najsłodszą kartką świąteczną od naszego Prezydenta i Wiceprezydenta, Księcia i Księżnej Sussex” - wyjaśniono na Twitterze.

Mimo kontrowersji, kartka od Harry’ego i Meghan podbiła media w błyskawicznym tempie, ponieważ trudno odmówić jej ciepłego świątecznego uroku.

Następnego, w Wigilię, również William i Kate podzielili się swoim zdjęciem rodzinnym i świątecznymi życzeniami. Co ciekawe, piękne i poruszające zdjęcie rodziny książąt z Cambridge zostało utrzymane w tej same czarno-białej kolorystyce, co zdjęcie Meghan I Harry’go. Dodatkowo, jest to zdjęcie również bardzo osobiste, pokazujące całą rodzinę w swobodnych pozycjach i naturalnych minach.

Na zdjęciu zrobionym przez samą księżną Kate, której talent i przygotowanie artystyczne są powszechnie znane, widzimy jak książę William czule całuje małego Louisa, księżniczka Charlotte stoi na środku, uśmiechając się lekko w naturalny sposób, a książę George siedzi po prawej stronie w nie wymuszonej pozie i również naturalnie się uśmiecha, patrząc na robiącą zdjęcie matkę. Na fotografii nie widzimy natomiast samej księżnej, schowanej za obiektywem aparatu.

Które świąteczne zdjęcie bardziej Wam się podoba - Williama i Kate czy Harry’ego i Meghan? Co sądzicie o plotkach głoszących, że księżne konkurują między sobą i zbieżności między fotografiami, a także wysiłek włożony przez obie pary w przygotowanie tak poruszających kartek nie są przypadkowe? Czekamy na Wasze opinie!

