McDonalds podnosi ceny w Wielkiej Brytanii - które z dań serwowanych w "Macu" podrożały?

Dla wielu osób żyjących w Wielkiej Brytanii będzie to z pewnością „łamiąca” (nomen omen!) wiadomości — McDonald's podnosi ceny. Od dziś, od 16 lutego 2023 udając się do jednego z lokali najpopularniejszej sieci fast food na świecie, zapłacimy więcej. Co jest powodem tej podwyżki? Jakie pozycje z menu Maca zdrożały?

Przyczyną podwyżki cen w McDonald's jest obecna sytuacja ekonomiczna w Wielkiej Brytanii, a konkretnie — rosnące koszty energii i żywności oraz utrzymująca się na dwucyfrowym poziomie inflacja. Z tego powodu ceny niektórych pozycji w menu tej sieci poszły w górę. Chodzi konkretnie o dania z oferty Saver Menu.





Za co konkretnie zapłacimy więcej?

Oto pełna lista:

Mayo Chicken — wzrost z 99p to £1.19;

Bacon Mayo Chicken — wzrost z £1.59 do £1.79;

Bacon Double Cheeseburger — wzrost z £2.49 do £2.69;

Triple Cheeseburger — wzrost z £2.69 do £2.89;

Cena średniego napoju gazowanego rośnie z £1.39 do £1.49.

Co jest powodem tej podwyżki?

Najbardziej znana sieć restauracji fast food, która dysponuje ponad 1270 lokalami w samej Wielkiej Brytanii, zwróciła uwagę, że podniosła ceny „podobnie jak wiele innych firm”. Jednocześnie zaznaczono, że władze samej sieci nie ustalają cen w poszczególnych punktach, odpowiadają za to poszczególni franczyzobiorcy, a podane wyżej ceny są jedynie „orientacyjne".

„Jesteśmy zobowiązani do oferowania smacznego jedzenia w przystępnych cenach. Jednak podobnie jak w przypadku wielu innych firm, wpływ wzrostu kosztów zakupu żywności i energii nadal wpływa na działalność naszej firmy i naszych franczyzobiorców” - komentował rzecznik firmy dla brytyjskiego portalu „Joe".

McDonald's rusza też z nową „ofertą budżetową”

„Dokładnie sprawdzamy i dostosowujemy ceny, aby oferować doskonałą jakość w najlepszej cenie. Jednocześnie nadal ciężko pracujemy nad tym, jak możemy zapewnić naszym klientom wartość tam, gdzie ma to największe znaczenie, dzięki spersonalizowanym ofertom i nagrodom w ramach programu MyMcDonald’s Rewards”.

Warto dodać, że wraz z podwyżkami, także dziś, wystartował z programem pod szyldem Saver Meals, który jak sama nazwa wskazuje, będzie umożliwiał skorzystanie z menu Maca w obniżonej cenie. Jest ona obecnie testowana w 120 wybranych lokalizacjach w południowej części Anglii.

W jej ramach możliwy jest zakup wybranego burgera z danym dodatkiem oraz napojem w cenie od £3,99 do £4,79. Akcja pilotażowa ma potrwać przez 12 tygodni, aż do 9 maja 2023 roku. Jeśli się sprawdzi, to jej zasięg zostanie rozszerzony na wszystkie lokale McDonald's w UK.

Warto w tym miejscu dodać, iż w lipcu ubiegłego roku McDonald's zdecydował się na iście historyczną podwyżkę. Po raz pierwszy od 14 lat podniósł cenę swojego zwyczajnego cheeseburgera. Jego cena wzrosła z 99 pensów do 1,19 funta, a inne pozycje również podrożały, o 10 do 20 pensów.

Dodajmy, iż poziom inflacji na Wyspach nadal spada, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Odczyt indeksu CPI w styczniu 2023 roku wyniósł 10.1%, według oficjalnych danych Office for National Statistics. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż inflacja cen żywności pozostawała jeszcze wyższa i w styczniu 2023 roku sięgnęła aż 16,7%. Rosnące ceny artykułów spożywczych to jeden z głównych czynników napędzających obecny kryzys kosztów utrzymania, obok wysokich rachunków za energię, za prąd i gaz.

Ile zaoszczędzimy dzięki „Saver Meals"?

McDonald's to największa na świecie sieć restauracji pod względem przychodów, obsługująca codziennie ponad 69 milionów klientów w ponad 100 krajach w ponad 40 000 punktów sprzedaży od 2021 roku. Amerykańska międzynarodowa sieć fast foodów zaczynała jako założona w 1940 roku restauracja prowadzona przez Richarda i Maurice'a McDonaldów w San Bernardino w Kalifornii.

Przychody McDonald's Corporation pochodzą z czynszów, tantiem i opłat płaconych przez franczyzobiorców, a także ze sprzedaży w restauracjach prowadzonych przez spółkę. Według dwóch raportów opublikowanych w 2018 roku McDonald's jest drugim co do wielkości prywatnym pracodawcą na świecie, zatrudniającym 1,7 miliona pracowników

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje ponad 1270 restauracji pod charakterystycznym szyldem z wielkim żółtym M, gdzie pracuje ponad 120 tys. osób.

