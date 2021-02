Matt Hancock zapowiada zasadniczą reformę NHS. Na czym będzie ona polegać?

Wielkie zmiany przed brytyjską służbą zdrowia. Zgodnie z zapowiedziami, które padły na początku pandemii minister zdrowia Matt Hancock przedstawił zarys reform, jakie w najbliższej przyszłości czekają NHS.

W swoich zasadniczych założeniach plan Partii Konserwatywnej na reformę służby zdrowia na Wyspach ma polegać na odejściu do większość ostatnich zmian strukturalnych wprowadzonych w NHS England przez rząd Davida Camerona. Efektem prac torysów ma być lepsza integracja opieki zdrowotnej i społecznej oraz zlikwidowanie uciążliwej biurokracji. Minister Hancock zapewnia, że rząd konsultował swoje zamierzenia, zarówno z samym NHS oraz lokalnymi władzami. Wszystko wskazuje na to, że reformy sprawią, że zmieni się podejście do zarządzania systemem opieki zdrowotnej, który będzie bardziej scentralizowany i odgórnie zarządzany.

Partia Konserwatywna rusza z reformą służby zdrowia

"Kwestie medyczne są sprawami ministrów" - mówił Hancock podczas wystąpienia w parlamencie. "NHS England będzie miał codzienną i całkowitą niezależność, ale minister zdrowia będzie upoważniony do wyznaczania kierunku działań służby zdrowia i interweniowania w razie potrzeby".

Matt Hancock argumentował, że koronawirus pomógł uwydatnić potrzebę zmian w NHS, zwłaszcza lepszej łączności między opieką zdrowotną i opieką społeczną oraz większego nadzoru politycznego. NHS England w czwartek opublikowało raport dotyczący obecnego stanu brytyjskiej służby zdrowia i mówienie o tym, że w czasie pandemii mamy do czynienia z największym wyzwaniem w historii służb medycznych nie wydaje się przesadą. W styczniu 2021 roku miało miejsce 101 956 nowych przyjęć szpitalnych w związku z Covid-19, co stanowi w sumie 29% wszystkich przyjęć od marca 2020 roku do końca ubiegłego miesiąca. Mike Adams, dyrektor Royal College of Nursing w Anglii, powiedział, że to "zdumiewające", że tak wiele osób potrzebowało leczenia w związku z zakażeniach koronawirusem w ciągu miesiąca.

To nie czas na zmiany - alarmuje opozycja

Dodajmy, że plan opracowany w ministerstwie zdrowia ma szerokie poparcie w Partii Konserwatywnej, ale opozycyjna Partia Pracy zwraca uwagę, że czas na wprowadzenie takich zmian jest nie najlepszy, mówiąc oględnie.

"Znajdujemy się w samym środku największego kryzysu zdrowia publicznego, z jakim kiedykolwiek borykał się nasz NHS. Personel pierwszej linii jest wyczerpany i niedostatecznie opłacany. Royal College of Nursing twierdzi, że NHS jest na kolanach" - komentował minister zdrowia cienia, Jonathan Ashworth. "Według ministra zdrowia to jest właściwy moment na strukturalną reorganizację NHS" - dodawał ironicznie.

