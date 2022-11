Matt Hancock zamiast zasiadać w parlamencie będzie "jadł penisa kangura" - polityk weźmie udział w reality show "I'm a Celebrity”

Matt Hancock weźmie udział w znanym brytyjskim reality show „I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here!” bez względu na polityczne konsekwencje tego ruchu. W efekcie jego decyzji władze Partii Konserwatywnej postanowiły zawiesić go, jako swojego członka i partyjnego whipa. W Izbie Gmin będzie zasiadał, jako poseł niezależny.

Brytyjska prasa nie miała litości dla byłego członka gabinetu politycznego Borisa Johnsona, który w czasie pandemii pełni bardzo odpowiedzialną funkcję polityczną, a mianowicie kierował resortem zdrowia. Tabloidy na Wyspach zarzucają politykowi, iż rezygnuje z reprezentowania swoich wyborców, którzy mu zaufali i oddali na niego swój głos, na rzecz robienia z siebie (po prostu, trudno to inaczej nazwać!) głupka w telewizji. Zwracają, iż niegodne jest, aby polityk przedkładał udział w reality show nad służbę dla narodu w parlamencie.

Z podobnego założeniach wyszły władze Partii Konserwatywnej, które decyzję w jego kwestii podjęły niemal natychmiast. Odpowiedzialny za dyscyplinę wśród posłów Partii Konserwatywnej Simon Hart komentował, iż zawieszenia miało miejsce po rozmowie z Hanckockiem. Warto również w tym miejscu dodać, iż łączenie udziału w „I'm a Celebrity...” z pracą posła będzie dość trudne, bo obrady Izby Gmin nakładają się w czasie na emisję kolejnych odcinków.

Partia Konserwatywna z miejsca zawiesiła Matta Hancocka

Partyjni koledzy Hancocka również ostro komentowali tę sprawę. Andy Drummond, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Konserwatywnego West Suffolk powiedział: „Nie mogę się doczekać, aż zobaczę go, jak będzie jadł penisa należącego do kangura. Możesz mnie zacytować w tej sprawie”, jak czytamy na łamach „Guardiana”.

Głos w tej sprawie zabrał także sam premier. Biuro prasowe Rishiego Sunaka wydało oświadczenie, w którym czytamy, iż ​​„w trudnym dla kraju czasie posłowie powinni ciężko pracować dla swoich wyborców, czy to w parlamencie, czy w okręgu wyborczym, który reprezentują” Dodano w nim także, iż szef rządu nie zamierza oglądać programu, w którym występować będzie Matt Hancock.

Polityka, który weźmie udział w „I'm a Celeb” spotkała krytyka ze wszystkich stron

Były minister zdrowia UK został 12. uczestnikiem programu emitowanego na antenie ITV. Jeszcze w tym tygodniu wycofał się z konkursu na przewodniczącego komisji ds. skarbu w parlamencie. Oprócz tego zapowiedział premierę swojej książki „Pandemic Diaries”, która ma opowiadać o jego doświadczeniach jako szefa resortu zdrowia na Wyspie w czasie walki z Covid-19. Poza tym, jak donosi Guardian pojawi się w innym reality show, a konkretnie w „Celebrity SAS: Who Dares Wins". Widać zatem wyraźnie w którą stronę zwróciły się zainteresowania Hancocka i jak najbardziej zasadne jest zadanie pytania, czy to koniec jego kariery politycznej.

Dodajmy, że sam Matt Hancock zapewnia, iż nie mógł nie wykorzystać okazji, jaką stwarza udział w programie, który jest oglądany nawet przez 12 milionów Brytyjczyków.

Dlaczego Matt Hancock podjął decyzję o udziale w reality show?

Przypomnijmy, to nie pierwsza „afera” z udziałem parlamentarzysty reprezentującego okręg wyborczy West Suffolk od 2010 roku. Pełniąc funkcję ministra zdrowia w rządzie kierowanym przez Borisa Johnsona, w trakcie pandemii koronawirusa został przyłapany na romansie z lobbystką, będącą jego najbliższą asystentką. Dodajmy, iż Hancock był żonaty od piętnastu lat. W czerwcu 2021 roku tabloid „The Sun” ujawnił zdjęcia z kamer zlokalizowanych biurze ministra przy Whitehall, na której widać jak całuje się z 43-letnią Giną Coladangelo, którą zatrudnił jako asystentkę w 2020 roku.

Nagranie zostało zrobione dokładnie 6 maja po godzinie 15:00, czyli w godzinach pracy ministra i jego asystentki na dziewiątym piętrze budynku Ministerstwa Zdrowia. W obliczu potężnego skandalu Matt Hancock nie miał innego wyjścia i musiał ustąpić. Zrezygnował ze stanowiska ministra zdrowia, a swoją decyzję w tej sprawie uzasadniał złamaniem zasad dotyczących „dystansu społecznego” w trakcie epidemii Covid-19.

To nie pierwsze afera z jego udziałem...

„I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here!” (lub po prostu „I'm a Celebrity” lub „I'm a Celeb”) to brytyjski program telewizyjny typu survival reality show stworzony przez London Weekend Television (LWT), produkowany przez ITV Studios i emitowany na antenie ITV. Format przedstawia grupę celebrytów mieszkających razem w ekstremalnie dzikich warunkach z niewielką ilością wygód. Każdy członek podejmuje wyzwania, aby zapewnić całej grupie dodatkowe jedzenie i smakołyki oraz uniknąć głosowania z udziałem widzów.

Pierwsza seria programu zadebiutowała 25 sierpnia 2002 roku i została nakręcona w Tully (Queensland, Australia). „I'm a Celebrity” jest często zwycięzcą rankingów oglądalności ITV, przyciągając średnio ponad 9 milionów widzów przed odbiorniki.

