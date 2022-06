Matka związała 5-letnią córkę i zostawiła ją na dachu w upale 42 st. C. To kara za „niedokończenie pracy domowej” [Wideo]

Fot. YouTube

To wychowanie czy sadyzm i znęcanie się nad własnym dzieckiem? W przypadku matki, która związała swoją 5-letnią córkę i wyprowadziła ją na dach, na 42-stopniowy upał, chyba nie ma co do tego wątpliwości. Nagranie z kary, jaką kobieta wymierzyła dziecku – rzekomo za „niedokończenie pracy domowej”, obiegło już cały świat. Ku, miejmy nadzieję, przestrodze!

Aż trudno w to uwierzyć, ale pewna kobieta w Indiach zdecydowała się w sposób wyjątkowo sadystyczny ukarać swoje dziecko za, rzekomo, „nieodrobienie lekcji”. Matka związała najpierw swoją córkę, a następnie zostawiła ją na dachu w nieznośnym, 42-stopniowym upale. Nagranie ukazujące 5-latkę leżącą na dachu w pełnym słońcu zostało udostępnione w Internecie 2 czerwca, a dokonał tego zaniepokojony zachowaniem kobiety sąsiad.

Na wideo widzimy, jak biedne dziecko wije się w agonii, przy palącym słońcu, a także ze związanymi z tyłu rękami i nogami związanymi w kostkach. Matka dziewczynki wyznała, że wymierzyła jej karę, ponieważ córka nie odrobiła pracy domowej.

Przemoc rodzi przemoc

Mąż kobiety twierdzi, że o niczym nie wiedział i że o zdarzeniu dowiedział się od swojego ojca, dziadka dziewczynki. - Otrzymałem telefon od mojego ojca, że moja żona ukarała naszą córkę w tak surowy sposób i że powinienem wrócić do domu. Kiedy dotarłem do domu, mój ojciec powiedział mi, że gdy on wrócił do domu, zobaczył dziewczynkę związaną na tarasie i ją uwolnił. Moja żona rozgniewała się i ją ukarała. (…) Tego dnia mocno skarciłem żonę, a gdy następnego dnia krewny z naszej wioski przysłał mi nagranie, to ponownie zbeształem żonę – wyznał w mediach ojciec 5-latki.

Teraz sprawą zajmie się prawdopodobnie policja w Delhi.

