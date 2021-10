Matka piątki dzieci roztrzaskała sąsiadce młotkiem samochód. Inni sąsiedzi podpisali petycję o jej usunięciu z mieszkania

Przerażeni sąsiedzi podpisali petycję do władz lokalnych, w której żadają usunięcia kobiety z mieszkania.

37-letnia matka piątki dzieci mieszkająca w Altrincham stała się prawdziwym utrapieniem dla swoich sąsiadów. Jednej z sąsiadek roztrzaskała młotkiem samochód, a pozostali sąsiedzi wprost mówią o tym, że boją się mieszkać w jej pobliżu i żądają od Trafford Council usunięcia jej z mieszkania.

Matka piątki dzieci mieszkająca w Altrincham (Greater Manchester) dała się we znaki swoim sąsiadom do tego stopnia, że podpisali petycję o jej usunięciu z mieszkania i wystąpili z tym roszczeniem do władz lokalnych.

Najgorsza sąsiadka

Sąsiedzi 37-latki mówią o życiu w strachu przed „narkotykowymi i alkoholowymi wybuchami” kobiety w czasie jej 11-letniego mieszkania w okolicy. Ich desperacja jest już tak duża, że złożyli petycję domagającą się tego, aby władze Trafford Council usunęły kobietę z przydzielonego jej domu.

Sytuacja zrobiła się wyjątkowo napięta 15 czerwca, kiedy to 37-latka roztrzaskała młotkiem Audi Q3 jednej ze swoich sąsiadek. Miała także przy sobie nóż, jednak udało się jej go odebrać siłą.

Przyznała się do zarzutów

W ubiegłym tygodniu w Minshull Street Crown Court 37-latka przyznała się do trzech zarzutów posiadania broni ofensywnej i wyrządzenia szkód o charakterze kryminalnym. Opisując incydent prokurator Catherine Allen powiedziała, że kobieta stała przed domem swojej sąsiadki i uderzała młotkiem w jej samochód. Potrzeba było pięciu mężczyzn, aby ją powstrzymać.

- Przez lata pojawiały się problemy, a incydenty są jeszcze gorsze, gdy oskarżona jest pod wpływem narkotyków i alkoholu – powiedziała prokurator.

W sądzie okazało się również, że na kobiecie ciążą też wcześniejsze wyroki skazujące za pobicie krewnego i napaść na pracownika ratunkowego w grudniu 2019 roku.