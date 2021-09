Morderstwo na Ealingu. Matka oskarżona o zabójstwo 5-letniej córki dzisiaj stanie przed sądem

31-letnia kobieta została oskarżona o morderstwo swojej 5-letniej córki w ich rodzinnym domu na Ealingu. Dziewczynka została znaleziona martwa przez policję po zgłoszeniu ze strony sąsiadów obawiających się o bezpieczeństwo dziecka i rodziców.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki, która została znaleziona martwa w mieszkaniu na Ealingu. Na miejscu aresztowano także jej matkę pod zarzutem morderstwa i zabrano na przesłuchanie.

Morderstwo na Ealingu

W czwartek rozpocznie się rozprawa sądowa w Westminster Magistrates’ Court w sprawie 31-letniej matki dziewczynki. Do tej pory nie podano, co było przyczyną śmierci dziecka. Do tragedii doszło we wtorek po południu przy Leyborne Avenue.

Relacje świadków

Świadkowie z miejsca zdarzenia mówią, że widzieli, jak kobieta i mężczyzna byli przepytywani przed domem po tragedii przez policję.

Jeden z sąsiadów powiedział, że 5-latka była wspaniałym dzieckiem:

- Mieszkała ze swoją mamą i ojcem, który chyba jest kierowcą. Wyglądała na szczęśliwą i zawsze się uśmiechała.

Jedna z sąsiadek powiedziała:

- Jestem w szoku, bo to było takie urocze dziecko. Była nieśmiała i nie zawsze odpowiadała na moje pytania. Jej matka nigdy nie sprzeczała się ze swoją córką i zawsze mówiła do niej w przyjazny sposób. Zawsze była dobrze ubrana i opiekowano się nią, z tego, co mogłam zaobserwować.