Matka Magdaleny Żuk: „[Ona] była pod wpływem narkotyków. To jedna z tajemnic śledztwa, o której zabroniła nam mówić prokuratura”

Przy okazji zbliżającej się, drugiej rocznicy śmierci Magdaleny Żuk, jej matka przerwała milczenie i opowiedziała na łamach „Super Expressu” o postępach w śledztwie. Elżbieta Żuk oświadczyła, że jej córka znajdowała się pod wpływem narkotyków, o czym prokuratura zabroniła rodzinie mówić w mediach.

„Magda była pod wpływem narkotyków. To jedna z tajemnic śledztwa, o której zabroniła nam mówić prokuratura” - wyznała Elżbieta Żuk na łamach „Super Expressu”, która dwa lata po stracie córki nadal nie zna przyczyn jej śmierci. Matka 27-latki pożaliła się dodatkowo, że wielokrotnie prosiła egipskich śledczych, by ci zwolnili rodzinę z tajemnicy śledztwa w celu podjęcia przez nią dalszych kroków, ale że za każdym razem rodzina otrzymywała w tej sprawie odmowę.

Matka Magdaleny Żuk przerywa milczenie: Ujawnię wszystkie tajemnice śledztwa!

Elżbieta Żuk potwierdziła, że jej rodzina nie wierzy w samobójczą śmierć Magdaleny. Tym bardziej, że ani egipscy, ani polscy śledczy nie dostarczyli wystarczającej ilości dowodów, by potwierdzić tę tezę. - Poza tym gdyby prokuratura umorzyła śledztwo, my działalibyśmy dalej. Mając pełny dostęp do wszystkich dokumentów zebranych w trakcie dochodzenia, wyjaśnilibyśmy, co stało się w Egipcie – wyznała w „SE” matka denatki, dopuszczając myśl, że śledczy uznaliby wersję o samobójstwie za najbardziej prawdopodobną.



