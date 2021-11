Mateusz Morawiecki z wizytą w Londynie - o czym polski premier będzie rozmawiał z Borisem Johnsonem?

Fot: Facebook

Szef polskiego rządu "objeżdża" Europę - w ciągu zaledwie trzech dni spotka się z między innymi najważniejszymi politykami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Anglii. Co będzie tematem tych rozmów? Kiedy premier Morawiecki pojawi się w Londynie?

"Nie ma dziś ważniejszego tematu niż bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i całej Europy! Broniąc wschodniej granicy Polski bronimy Unii Europejskiej!" - wygląda na to, że taka deklaracją, która padła na oficjalnym koncie na FB premiera Morawieckiego, będzie niejako mottem jego dyplomatycznej "trasy". Przede wszystkim szef polskiego rządu będzie rozmawiał z europejskimi politykami o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz szerszej perspektywie związanej z bezpieczeństwem w regionie i działaniach Alaksandra Łukaszenki, jak potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. "Coraz więcej sygnałów świadczy o tym, że mamy do czynienia z rosnącym napięciem na granicy między Rosja i Ukrainą" - uzupełniał wiceszef polskiej dyplomacji.

Mateusz Morawiecki z wizytą w Wielkiej Brytanii

Wiceminister Przydacz zaznaczał, że obecne działania polskiej dyplomacji spowodowane są sytuacją na granicy, wydarzeniami na Ukrainie, rosyjskim szantażem na rynku gazu oraz działaniami dezinformacyjnymi w tym zakresie. "To wszystko powoduje, że najbliższe tygodnie, miesiące, przy bierności Europy, świata zachodniego mogą być bardzo niestabilne i niebezpieczne. Stąd też Polska jako państwo graniczne wschodniej flanki NATO aktywnie próbuje pobudzić naszych partnerów, utrzymując koalicję jedności europejskiej" - uzupełniał.

Premier Morawiecki swoje "tournee" po Europie rozpoczął od rozmów z liderami państw naszego regionu (Litwy, Łotwy, Estonii), a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz z premierem Chorwacji. Równolegle szef MSZ Zbigniew Rau udał się do Rumunii, a prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Bułgarii. W środę szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu oraz z premierem Słowenii Janezem Janszą.

O czym polski premier będzie rozmawiał z Borisem Johnsonem?

Dziś, w czwartek premier odwiedzi Berlin, gdzie spotka się zarówno z ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel, jak i z kandydatem na nowego kanclerza Olafem Scholzem. Wiadomo, że jednym z tematów poruszonych podczas tego spotkania będzie gazociąg Nord Stream 2, co zostało potwierdzone przez Przydacza.

Z kolei w piątek odbędzie się spotkanie z premierem UK, Borisem Johnsonem, w Londynie. Kwestie poruszane podczas rozmów w brytyjskiej stolicy z pewnością będą związane z bieżącą sytuację, ale trzeba zaznaczyć, że polsko-brytyjskie relacje w ostatnim czasie są bardzo intensywne. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu w Polsce pojawił szef brytyjskiego ministerstwa obrony, Ben Wallace. Podjęta została decyzja o wysłaniu do Polski od 100 do 150 żołnierzy brytyjskich wojsk inżynieryjnych. Ich celem jest pomoc przy zabezpieczeniu naszej granicy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Rząd UK do Polski wyśle 100-150 żołnierzy, którzy pomogą w zabezpieczeniu granicy"

Jak obecnie wyglądają polsko-brytyjskie relacje?

Oprócz tego Polska podpisała z Wielką Brytanią Oświadczenie Intencyjne dotyczące rozwoju obrony powietrznej w naszym kraju. "Ministerstwa Obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii przeprowadziły w czwartek konsultacje dotyczące dalszego rozwoju współpracy obronnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zbrojeniowych. W wyniku konsultacji podpisano Oświadczenie Intencyjne (Statement of Intent) w sprawie współpracy dotyczącej rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze obrony powietrznej w ramach programu NAREW" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez polskie ministerstwo obrony narodowej.

Szef resortu, Mariusz Błaszczak zaznaczył, że program obrony przeciwlotniczej Polski będzie "w pierwszej kolejności" rozpatrywał oferty ze strony Wielkiej Brytanii. "Mam nadzieję, że szybko będą postępować dalsze negocjacje związane z podpisaniem umów licencyjnych i umów wykonawczych" - dodawał minister Błaszczak. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Wielka Brytania deklaruje "solidarność z Polską" - czy jej ceną będą kontrakty przy budowie obrony powietrznej?"