Maszynista pociągu, który wykoleił się na stacji Enfield, był pod wpływem kokainy

Fot: Twitter London Fire Brigade.

Według źródeł, na które powołują się brytyjskie media, sprawca wypadku kolejowego, który miał miejsce w północnym Londynie, miał znajdować się pod wpływem narkotyków.

12 października 2021 roku, około godziny 8.15, na stacji Enfield w północnym Londynie miał miejsce paskudnie wyglądający wypadek pociągu. Pędząca z dużą prędkością maszyna dosłownie przebiła się barierki ochronne i prawie wjechała na stację. Udało się ją zatrzymać dosłownie kilkanaście centymetrów od szklanych okien kasy biletowej. Jak ujawnił tabloid "The Sun", maszynista miał prowadzić pociąg pod wpływem narkotyków. W wyniku rutynowych badań w jego organizmie wykryto ślady kokainy. 39-letni maszynista mieszkający w Essex został aresztowany we wtorek 26 października 2021 roku. Stawia mu się zarzuty związane z pracą w transporcie zbiorowym pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz złamanie regulacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim pasażerom.

Co grozi maszyniście, który miał zażyć kokainę?

Jak donoszą brytyjskie media oskarżony mężczyzna został zwolniony za kaucją do 19 listopada. Według źródeł, na jakie powołuje się "The Sun" miał on być "doświadczonym pracownikiem" i w wyniku wydarzeń z zeszłego tygodnia został zawieszony przez Arriva Rail London.

"To wydarzenie zszokowało jego kolegów, bo to naprawdę był bardzo poważny incydent" - komentuje źródło popularnego tabloidu. "Na szczęście nic poważnego się nie stało, bo pociąg po uderzeniu w bufory zwolnił i udało się go utrzymać w pozycji pionowej". Co grozi pracownikowi Arriva Rail London? Za niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu zażycia narkotyków może wylądować w więzieniu na pół roku, a za stworzenie zagrożenia dla osób przebywających w pociągu - na dwa lata.

Przypomnijmy, w wyniku tego wypadku ewakuowano około 50 osób z wykolejonego pociągu w ramach interwencji prowadzonej przez London Fire Brigade. Dwie osoby zostało ranne. Ich obrażenia nie były poważne, pomocy udzielono im na miejscu, nie było potrzeby przewożenia ich do szpitala. Przez pewien czasu połączenia między Enfield Town a Edmonton Green pozostawały zawieszone.

