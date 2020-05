Masz zarezerwowany lot na czerwiec, lipiec lub sierpień z Ryanair? Przewoźnik radzi, co zrobić

Fot. Getty

Pandemia koronawirusa trwa, dlatego wielu ludzi obawia się o swoje zakupione z dużym wyprzedzeniem bilety na lot samolotem na najbliższe miesiące. Ryanair poinformował właśnie swoich klientów o tym, co mogą zrobić w zależności od daty zarezerwowanego lotu.

Sytuacja w ruchu lotniczym jest nieciekawa i należy się spodziewać, że taka jeszcze pozostanie przez jakiś czas. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie osoby, które mają zarezerwowane bilety na lot samolotem na najbliższe miesiące, muszą na bieżąco śledzić kolejne komunikaty ze strony swoich rządów, a także informacje przekazywane klientom przez poszczególne linie lotnicze.

Na chwilę obecną Ryanair ograniczył drastycznie rozkład lotów do 21 maja, ale niemal z całą pewnością można powiedzieć, że znaczące zakłócenia w lotach potrwają jeszcze przynajmniej do czerwca. Na razie pasażerowie, którzy mają zarezerwowany lot z Ryanair w okresie do 31 maja włącznie mogą go zamienić na lot późniejszy bez żadnych opłat. Warunkiem jest jednak, by zmieniony lot został zaplanowany w terminie najdalej do 31 sierpnia 2020 r.

Bilety Ryanair zarezerwowane na miesiące letnie

Osoby, które mają zarezerwowane loty na miesiące letnie – czerwiec, lipiec i sierpień, muszą na razie założyć, do czasu kolejnych komunikatów, że ich loty odbędą się zgodnie z planem. W obecnej chwili właściciele biletów na samolot na ten okres nie mogą zrezygnować z lotu i wystąpić z tego tytułu o zwrot kosztów. Każdy pasażer ma oczywiście prawo zmienić termin i miejsce docelowe lotu do 2,5 godziny przed startem, ale robiąc to teraz, na normalnych zasadach, poniesie on stosowną opłatę. Na koszt zmiany rezerwacji wpływa także cena wybranego na nowo lotu, która zależy od miejsca docelowego i terminu.