Idzie lato, a ty masz problemy ze stopami? Warto skorzystać ze specjalistycznych zabiegów podologicznych

Jak mówi specjalista ds. podologii, Edyta Stępień : "Stopy traktowane są po macoszemu, a przecież niosą nas przez całe życie". Jeszcze do niedawna w przypadku pielęgnacji zdrowych stóp udawaliśmy się do kosmetyczki a jakichkolwiek problemów związanych ze stopami do lekarza. Obecnie warto zwrócić jednak uwagę na to, że profesjonalną pomoc w tej dziedzinie możemy otrzymać w gabinetach podologicznych. Nie ograniczają się wyłącznie do kosmetyki stóp zdrowych, której wynikiem jest efekt wizualny, ale przede wszyskim priorytetem jest dbałość o względy zdrowotne - obejmują analizę problemu, diagnostykę opartą na elementach medycyny.

Problemy ze stopami mogą wydawać się błahe, jednak nieodpowiednie postępowanie, leczenie lub ich brak może prowadzić do poważnych i nieodwracalnych konsekwencji. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie.

Obecnie fachową pomoc oferują gabinety podologiczne, które specjalizują się we właściwej pielęgnacji stóp i przeprowadzają zabiegi, jakich nie znajdziemy w salonach kosmetycznych. O to, na czym polega specjalistyczna pielęgnacja stóp i na jaką pomoc możemy liczyć ze strony ekspertów w tym zakresie zapytaliśmy Edytę Stępień (specjelistę ds. podologii), która prowadzi własny gabinet PediMed w Wielkiej Brytanii.

Przeprowadza Pani specjalistyczne zabiegi podologiczne. Czy w Wielkiej Brytannii trudno jest o specjalistów z tej dziedziny?

Specjaliści są, różnią się kwalifikacjami, miejscem przyjęć (NHS, gabinety prywatne), oferowanymi zabiegami i ich jakością (przy dużej ilości wizyt trudno poświęcić więcej czasu jeśli tego potrzebuje pacjent, a często tak bywa) , jak też podejściem do pacjenta. Zabiegi, które wykonuję są nieinwazyjne. Zdarza się, że kieruję do różnych specjalistów, lekarzy np. dermatologa, chirurga, endokrynologa, fizjoterapeuty czy innych. Ważne jest tu podejście indywidualne do klienta/pacjenta, by zapewnić mu opymalnie dopasowany zabieg do potrzeb, problemu oraz zapewnić wybór specjalisty czy współpracę w zróżnicowanym obszarze.

Co sprawia, że klienci zgłaszają się do Pani gabinetu?

- komunikacja związana z komfortem wizyty. Wiele osób czuje się lepiej, jeśli może zasięgnąć informacji w swoim języku, w prosty i zrozumiały dla nich sposób.

- brak informacji o usługach i możliwościach. Duża grupa ludzi nie wie, gdzie się udać ze swiomi dolegliwościami. Dlatego większość klientów to osoby z polecenia swoich znajomych będących już moimi klientami, po samodzielnych bezskutecznych terapiach czy nieświadomi, że mogą szukać również pomocy lekarskiej.

- metodyka pracy. Zabiegi, które wykonuję są bezinwazyjne, więc nie kojarzą się z bólem. Natomiast wizyty lekarskie kojarzą się z większą inwazyjnością. To mylne podejście. Mimo że niektóre zabiegi są nieuniknione, lekarz również służy swoją wiedzą. Należy pamiętać, że wsparcie lekarza często jest bezcenne i konieczne. Klienci bywają kierowani do specjalistów o większych kompetencjach. Ważna jest możliwość wyboru specjalisty czy współpraca różnych specjalności.

- brak profilaktyki. Stopy traktowane są po macoszemu, a przecież niosą nas przez całe życie. Zbyt mało informacji szczególnie pod kątem medycznym, naukowym, praktycznym dociera do ludzi, a w różnych miejscach pojawiają się porady wątpliwej jakości. Warto promować specjalistyczne i wartościowe wskazówki, jak dbać o stopy i zapobiegać nieprzyjemnościom.

- brak wiedzy na temat problemu, postępowania zabiegowego czy możliwości powikłań. To kwestia złożona na każdym etapie. Z reguły klienci zauważając dyskomfort nie mają pojęcia o przyczynach, by je w miarę możliwości eliminować. Bywa też, że sam zabieg budzi niepotrzebnie obawy, co jest powodem odwlekania go czy zalecenia domowe (np. okołozabiegowe przy terapiach wieloetapowych) są ignorowane lub bez należytej staranności prowadzą do kolejnych komplikacji.

- czas poświęcony, klienci chcą mieć odpowiednią ilość czasu i poczucie zainteresowania ich problemem nie tylko podczas zabiegu, ale i po np. w razie potrzeby kontakt telefoniczny.

- wpływ ma też obecna sytuacja związana z COVID-19 i ograniczenia wciąż istniejące z umawianiem wizyt w przychodniach.

O jakie zabiegi chodzi? Z jakimi problemamami zgłaszają się do Pani klienci?

Główne problemy to:

- hiperkeratozy (nadmierne rogowacenie)

- wrastające paznokcie

- odciski

- brodawki

- zmiany płytki paznokciowej

- paznokcie pourazowe

- bywają też osoby, która nie mają bezpośredniego problemu ze stopami, ale jest on związany z innymi chorobami np. reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, otyłość. Problem polega na ograniczeniu sprawności ruchowej, wtedy podcinam paznokcie, sprawdzam stan stóp czy wykonuję zabieg pielęgnacyjny.

W swoim gabinecie ma Pani certyfikowany sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo Pani klientom. Na czym polega jego działanie?

Bezpieczeństwo i komfort Klientów oraz higiena pracy to temat bezdyskusyjny. Dlatego wyposażenie gabinetu ma duże znaczenie. Są to urządzenia klasy medycznej, takie jak:

- autoklaw posiadający zaawansowane rozwiązania techniczne. Wymaga corocznego przeglądu w celu uzyskania odpowiedniego certyfikatu będącego gwarnacją prawidłowego działania i jakości sterylizowanych narzędzi. Tego typu urządzenń używają też np. stomatolodzy.

- myjka ultradźwiękowa, która służy do czyszczenia przy pomocy rozchodzących się w płynie fal ultradźwiękowych i dezynfekcji narzędzi. Jest najskuteczniejszą obecnie metodą oczyszczania będąc przy tym całkowicie bezpieczną dla delikatnych i skomplikowanych przedmiotów.

W połączeniu z autoklawem pozwala na zapewnienie od samego początku przygotowania prawidłowego procesu sterylizacji. Należy pamiętać, że narzędzia są nie tylko skażone porzed włożeniem do myjki ultradźwiękowej, ale również po wyjęciu a dopiero proces sterylizacji w autoklawie zapewnia czystość i jałowość narzędzi.

- tunelowy sterylizator powietrza. Promieniowanie UV-Cprowadzi do skutecznej likwidacji mikroorganizmów - bakterii, wirusów, drożdży i pleśni. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej długości fali możliwe jest sterylizowanie powietrza na bieżąco bez konieczności opuszczania pomieszczenia. Cały proces odbywa się wewnątrz urządzenia, dlatego może pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się ludzie.

12 kwietnia mogła Pani otworzyć swój gabinet. Jak Pani radziła sobie w czasie zamknięcia, czy udzielała Pani np. porad online?

W okresie największych obostrzeń związanych z Covid-19 pozostawałam w stałym kontakcie z klientami. Rozmawialiśmy przez telefon i otrzymywałam wiele wiadomości przez media społecznościowe, porady były bezpłatne. Przyznaję, że nie było to łatwe dla nikogo. Czasami zdjęcia nie dają pełnego odbicia dolegliwości pomijając już jakość, wtedy bez bezpośredniej oceny sytuacji wyjątkowo ważny okazuje się szczegółowy wywiad. Odmienne problemy mogą mieć łudząco podobny obraz np. brodawki i odciski. Poza tym nie zawsze zalecane do wykonania czynności kończyły sie powodzeniem. Zdecydowanie łatwiej było osobom, które już były w gabinecie i obserwowały wykonywane zabiegi.

Czy ze względu na zwiększone zainteresowanie zabiegami po tak długiej przerwie powstały jakiekolwiek problemy z rezerwacją? Z jakim wyprzedzeniem trzeba jej dokonywać?

Pierwsze tygodnie były trudne. Jednak godziny przyjęć są maksymalnie dopasowane do klientów. To duże ułatwienie. Mogą się umawiać od rana do późnego popołudnia, czyli przed lub po pracy; ewentualanie w soboty – z nich głównie korzystają klienci z daleka. Klienci będący w trakcie terapii rezerwują wizyty z reguły przed wyjsciem z gabinetu od kilku dni nawet do kilku tygodni wcześniej, by mieć dogodny termin. Rozpoczęły się też już zapisy przed urlopami na lipiec. Zostawiam również wolne terminy dla osób, które nie mogą czekać lub przyjmuję w dni wolne, jeśli tylko mogę. Generalnie czas oczekiwania na wizytę wynosi około 2 tygodni na chwilę obecną (chyba, że zwolni się termin, to proponuję wcześniej).

Według Pani ludzie często bagatelizują sobie problemy związane ze stanem stóp?

Bagatelizują. Zazwyczaj do momentu, kiedy nie ma dolegliwości bólowych często wiele osób nie pamięta o stopach, a jeśli się pojawiają, myślą, że same przejdą.

Nie bagatelizują, ale.... - mają błędny przekaz informacji, jak o nie dbać np. z internetu czy znajomych. Chodzi o to, że to, co jest dobre dla jednej osoby, nie oznacza, że jest odpowiednie dla kogoś innego. Na wybór odpowiedniej pielęgnacji czy terapii ma wpływ wiele czynników, przede wszystkim stan zdrowia, wiek, styl życia itd. - możliwości klienta stosowania się do zaleceń.

- nie tafiają na odpowiednich specjalistów z wielu powodów. Tzn. część osób nie wie, gdzie i do kogo się udać, co oznacza nie zawsze trafny wybór. Kolejna kwestia to sami specjaliści posiadający przygotowanie na różnym poziomie pod względem zdobytej wiedzy/praktyki oraz w zależności od powagi problemu pacjenta (od zabiegów pielęgnacyjnych i nieinwazyjnych, po zabiegi chirurgiczne). Bywa też, że mimo szeroko ugruntowanej wiedzy i chęci pomocy, umykają istotne szczegóły powodujące niepowodzenie terapii.

- Dbają przesadnie. Zabiegi na stopach w zaciszu domowym są wykonywane zbyt często, w nieodpowiedni sposób lub za pomocą źle dobranych preparatów, kosmetyków lub narzędzi. To powoduje reakcję obronną skóry stóp np. nadmierne ścieranie naskórka przyspiesza jego odbudowę, więc w efekcie jest go coraz więcej zamiast mniej.