Masz pozytywny wynik testu na koronawirusa? Zapisz się na badanie nad lekiem przeciwko COVID-19

artykuł dostarczony przez NHS

Dorośli w wieku powyżej 50. roku życia lub osoby z chorobami przewlekłymi, u których wynik testu na COVID-19 jest pozytywny, są zachęcani do zapisania się do pierwszego na świecie badania, które sprawdza skuteczność działania leków przeciwko SARS-Cov-2 mogących uratować życie tysiącom ludzi.

Rząd i wiodące organizacje charytatywne, w tym Kidney Care UK, Cystic Fibrosis Trust, Diabetes UK i British Liver Trust, wzywają ochotników do zgłoszenia się do badania PANORAMIC, do których potrzeba jeszcze przynajmniej 6000 uczestników. Badanie ma na celu umożliwienie doświadczonym naukowcom lepszego zrozumienia, w jaki sposób wdrożyć leki antywirusowe przeciwko COVID-19 w ramach systemu NHS w dalszej części roku – w tym również to, kto odniósłby największe korzyści z tej najnowocześniejszej terapii.

Badane środki przeciwwirusowe to leki, które można przyjmować w postaci tabletek, aby wesprzeć leczenie osób zakażonych SARS-Cov-2 w celu zmniejszenia ryzyka hospitalizacji i śmierci. Wykazano, że lek molnupirawir, który jest obecnie wdrażany w ramach badania, zmniejsza to zagrożenie u pacjentów wysokiego ryzyka, niehospitalizowanych dorosłych z objawami łagodnego do umiarkowanego COVID-19 o 30% – potencjalnie ratując tysiące istnień, gdy leki będą dostępne w ramach opieki NHS.

Każdy w wieku powyżej 50. roku życia lub osoby w przedziale wiekowym 18-49 lat z chorobami współistniejącymi mogą się zarejestrować do badania, gdy tylko otrzymają pozytywny wynik testu PCR lub testu przepływu bocznego. Aby móc się przystąpić do badania, ochotnicy muszą doświadczać objawów COVID-19, które pojawiły się w ciągu ostatnich pięciu dni.

Minister zdrowia i opieki społecznej Sajid Javid powiedział:

„Szczepionki mają kluczowe znaczenie jako pierwsza linia obrony, ale leki przeciwwirusowe stanowią istotną część naszej przyszłej drogi, kiedy uczymy się żyć z COVID-em, zapobiegając hospitalizacji najbardziej narażonych.

„Jeśli się kwalifikujesz, zgłoś się do badania PANORAMIC i weź udział w ważnej misji – pomagając nam dowiedzieć się więcej o lekach, które mogą uratować tysiące istnień”.

O badaniu:

W ogólnobrytyjskim badaniu, prowadzonym przez Uniwersytet Oksfordzki rozpoczętym na początku grudnia 2021 r. jest obecnie zarejestrowanych około 4500 uczestników, ale pilnie potrzeba tysięcy kolejnych, aby zebrać niezbędne dane. Dzięki temu naukowcy będą mogli dowiedzieć się więcej o potencjalnych korzyściach, jakie te terapie przynoszą zaszczepionym pacjentom, co pomoże NHS w opracowaniu strategii wprowadzenia leków przeciwwirusowych u kolejnych pacjentów jeszcze w tym roku.

Badanie PANORAMIC jest otwarte dla każdego mieszkańca w Wielkiej Brytanii, który spełnia następujące kryteria:

otrzymał pozytywny wynik testu PCR na COVID-19 i wystąpiły u niego objawy COVID-19, które rozpoczęły się w ciągu ostatnich pięciu dni; oraz

jest w wieku powyżej 50. roku życia lat lub ma od 18 do 49 lat i cierpi na choroby lub schorzenia współistniejące, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju ciężkiego COVID-19.

O badanych lekach:

Podczas gdy szczepionki pozostają najważniejszą pierwszą linią obrony przed wirusem, leki przeciwwirusowe są stosowane, gdy ktoś już zarazi się wirusem, aby spowolnić jego namnażanie, zmniejszyć nasilenie objawów i zminimalizować ryzyko powikłań.

Lek przeciwwirusowy, molnupirawir, będący częścią badania PANORAMIC, został dopuszczony do stosowania przez Urząd Regulacji Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA) w listopadzie 2021 r. i jak dotąd w badaniach klinicznych nie zgłoszono żadnych negatywnych wyników dotyczących bezpieczeństwa.

Rząd, za pośrednictwem Antivirals Taskforce, zamówił 4,98 miliona cyklów dawek leków przeciwwirusowych – w tym 2,23 miliona molnupirawiru i 2,75 miliona PF-07321332/ritonawiru.

Wypowiedzi ekspertów:

Profesor Sir Jonathan Van-Tam, Deputy Chief Medical Officer for England, powiedział:

„Jeśli kwalifikujesz się do programu PANORAMIC, poważnie zastanów się nad wzięciem w nim udziału. Pomoże nam to zdecydować, jak stosować leki przeciwwirusowe na COVID-19 przez wiele lat”.

Eddie Gray, przewodniczący rządowej grupy zadaniowej ds. leków przeciwwirusowych, powiedział:

„Leki przeciwwirusowe są niezwykle ważnym dodatkiem do naszej odpowiedzi na wyzwania związane COVID-19 i zapewniliśmy dostęp do dwóch ważnych produktów dla pacjentów NHS.

„Zapisanie się do tego badania ma kluczowe znaczenie, ma na celu nie tylko ochronę najsłabszych teraz, ale także zapewnienie, że będziemy mogli szerzej wdrażać te leki tak szybko, jak to możliwe”.

Fiona Loud, dyrektor strategiczna w Kidney Care UK, powiedziała:

„Cieszymy się z rozwoju i dostarczania leków przeciwwirusowych dla osób podatnych na COVID-19. To badanie jest jednym ze sposobów ich szerszego udostępnienia, dlatego chcielibyśmy zachęcić wszystkie osoby, które spełniają wymagania, w tym osoby z chorobą nerek, do wzięcia udziału w tym badaniu.

„Chociaż nadal zachęcamy do skorzystania z oferty szczepień, leczenie przeciwwirusowe będzie istotnym narzędziem zapewniającym większą ochronę osobom najbardziej narażonym na COVID-19, w tym osobom z chorobą nerek”.

Vanessa Hebditch, dyrektor strategiczna w British Liver Trust, powiedziała:

„Wprowadzenie nowych metod leczenia COVID-19 dla najbardziej narażonych jest ważnym i pożądanym krokiem w walce z pandemią. Pacjenci z chorobami wątroby i osoby po przeszczepach wątroby należą do najwyższej grupy ryzyka w związku z COVID-19 i mają mniejszą odporność na szczepionki, więc leczenie jest niezbędne, aby zmniejszyć ryzyko hospitalizacji w przypadku zakażenia wirusem.

„Wzywamy osoby żyjące ze schorzeniami wątroby, aby rozważyły ​​zapisanie się na badanie, aby chronić siebie i zapewnić większej liczbie osób dostęp do tych terapii”.

David Ramsden, prezes Cystic Fibrosis Trust, powiedział:

„Konieczne jest, abyśmy nadal skupiali się na opracowywaniu i ocenie nowych metod leczenia COVID-19.

„To naprawdę ważne badanie i zachęcamy wszystkie kwalifikujące się osoby cierpiące namukowiscydozę do zaangażowania się w nie”.

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się na badanie, odwiedź: https://www.panoramictrial.org/