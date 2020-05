Masz niepełnoletnie dzieci? – musisz o to zadbać

Czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii co 22 minuty umiera rodzic, którego dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia? Oznacza to, że około 111 dzieci zostaje osieroconych tylko jednego dnia (*).



Niestety smutek i żałoba po utracie rodzica często są spotęgowane poprzez utratę bezpieczeństwa finansowego – a przecież ubezpieczenie na życie to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów ochrony materialnej naszych najbliższych na wypadek najgorszego.



Mimo, że w UK istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia na życie, takie jak malejące ubezpieczenie kredytu hipotecznego decreasing mortgage insurance, ubezpieczenie na całe życie Whole of Life lub Life insurance investment, to jednak Level term insurance jest najczęstszym wyborem, jeśli chcemy chronić naszych najbliższych na wypadek naszej śmierci.

Level term assurance – już sama nazwa dużo zdradza



LEVEL – wypłata odszkodowania jest stała i z góry określona. Niezależnie od tego, kiedy umrzesz w trakcie okresu trwania polisy, np. £300 000;

TERM – Twoi bliscy otrzymają wypłatę pieniędzy tylko wtedy, gdy umrzesz w określonym terminie przed czasem na jaki została zawarta polisa, np. 20 lat.



Ujmując to nieco inaczej, polisa ubezpieczeniowa na życie opiera się na bardzo prostym schemacie – co miesiąc opłacasz w towarzystwie ubezpieczeniowym składkę. Jeśli przed wygaśnięciem umowy nastąpi twój zgon, towarzystwo wypłaci twojej rodzinie kwotę określoną w umowie.



Czym kierować się przy wyborze sumy ubezpieczenia?



Ogólna zasada powiada, że powinniśmy ubezpieczyć się na dziesięciokrotność rocznego wynagrodzenia głównego żywiciela rodziny. Nie jest to oczywiście szytywna zasada i nie musimy się jej trzymać ale pamiętajmy, że w dłuższym okresie czasu, inflacja uszczupli wypłatę i za 10-15 lat to nie będą już te same pieniądze co dzisiaj.

Podejmując decycję o wysokości odszkodowania, warto uwzględnić nasze zobowiązania finansowe tj. mortgage (jeśli nie mamy wykupionego osobnego ubezpieczenia zabezpieczajacego jego spłatę), bieżące wydatki miesięczne naszego gospodarstwa domowego, oraz dodatkowe wydatki związane z naszą nagłą śmiercią (jak koszty kremacji, pogrzeb, ewentualne sprowadzenia ciała do Polski). Przy polisach, których głównym celem jest zabezpieczenie dzieci, istotne jest uwzględnienie przyszłych wydatków takich jak np. opłaty za studia.

Czym kierować się przy wyborze czasu trwania ubezpieczenia?



Przy polisach, które zabezpieczają dzieci, będzie to głównie czas w jakim przewidujemy, że staną się samodzielne finansowo, co często następuje gdy kończą naukę i zaczynają pracę. Jeśli w momencie zawierania polisy masz w planach jeszcze jednego członka rodziny, warto to uwzględnić. Będzie to tańsza opcja, niż zmiana ubezpieczenia za kilka lat, gdyż składki za takie samo ubezpieczenie będą wyższe ze wzgledu na Twój wiek.



Gdy planujesz zabezpieczyć jedynie swojego partnera życiowego, rekomenduje się zawarcie polisy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.



Natomiast osoby w starszym wieku, które nie mają już osób na utrzymaniu, często wybierają polisy bezterminowe na pokrycie kosztów pogrzebu.



Opcje okresu trwania polisy warto indywidualnie przeanalizować z wykwalifikowanym doradcą ubezpieczeniowym w UK.

Trust oraz podatek od spadku



Po naszej śmierci, odszkodowanie z tytułu polisy na życie powiększa naszą masę spadkową, co może oznaczać, że będziemy zmuszeni zapłacić 40% podatku od spadku. Możemy temu zapobiedz wpisując polisę w tzw. Trust.



Trust to prosta forma prawna, dzięki której osoba posiadajaca polisę na życie, może przekazać wypłatę odszkodowania dla wskazanych przez siebie osób. To świetny sposób, aby upewnić się, że pieniądze wypłacone po naszej śmierci, nie powiększą naszego spadku, a nasi beneficjenci nie będą musieli na nie długo czekać. Istnieje wiele rodzajów i opcji dokumentu trust. Upewnij się, że podpiszesz prawidłowy dokument już na etapie wykupienia polisy. Najlepiej skorzystać z porady doświadczonego doradcy.



Dodatkowe benefity



Oprócz standarowego zakresu ochrony, za niewielką opłatą do naszej polisy na życie możemy dołaczyć dodatkowe benefity. Jednym z ciekawszych obecnie występujących na rynku jest np. Global Treatment. W czasach gdy rak i choroby serca są dość powszechne, warto pomyśleć o takim rozwiązaniu, które w przypadku zachorowania, daje nam lub naszym dzieciom, dostęp do najlepszych specjalistów na świecie, możliwość drugiej opini lekarskiej oraz leczenia w najlepszych klienikach na świecie. Ubezpieczenie to pokrywa także koszty naszej podróży, zakwaterowania oraz wypłaca dzienną dietę. Rozszerzenie podstawowej polisy o tak cenny benefit, obecnie kosztuje jedynie dodatkowe £4 na miesiąc, dzięki czemu mamy zapewnione pokrycie kosztów leczenia aż do kwoty £2.000.000.



Dość popularnym rozwiązaniem są też dodatki wypadkowe typu Fracture Cover. Opcja ta gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku odniesienia jednego z uwzględnionych w zakresie ubezpieczenia obrażeń: złamania, pęknięcia, zerwania wiązadła, zerwania ścięgna lub dyslokacji.

Warto rozważyć te oraz podobne opcje jak np. gwarancje opłacania składek w przypadku niezdolności do pracy lub indeksację sumy ubezpieczenia, aby chronić ją przed skutkiem inflacji.



Wszyscy są chyba zgodni, że żadna kwota odszkodowania nigdy nie ulży w żałobie, ale pomoże oddalić część zmartwień w tym trudnym czasie. Nawet niewielka kwota ubezpieczenia może pomóc w pokryciu kosztów organizacji pogrzebu i zarządzaniu bieżącymi kosztami w pierwszych miesiącach po stracie bliskiej osoby. Nasze dzieci natomiast będą miały gwarancje zabezpieczenia finansowego w przypadku utraty rodzica. Jeśli widzisz potrzebę zabezpieczenia swoich najbliższych, nie czekaj. Wiek i kondycja zdrowotna, mają duży wpływ na wysokość składki. Z ubezpieczeniem na życie jest jak z przeciekającym dachem. Im dłużej zwlekasz z jego naprawą, tym bardziej kosztowna się staje.



Polisa ubezpieczeniowa na życie, niezależnie od rodzaju zgonu, zabezpiecza rodzinę po śmierci ubezpieczonego.



Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś wykupić ubezpieczenie na życie, odpowiedz sobie na pytanie, jakie konsekwencje na sytuację Twoich bliskich miałaby twoja niespodziewana śmierć.



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków polisy.



* https://childbereavementuk.org/about-us/why-we-are-needed-statistics/