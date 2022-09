Masz już dość handlu twoimi danymi? Oto, jak się pozbyć problemu

Jest na to prosty sposób opracowany przez Incogni .

W obecnych czasach każdy z nas świadomie bądź nie ujawnia w sieci wiele informacji o sobie. Niestety za sprawą naszych danych zasilamy nowy, lukratywny biznes, którego tak naprawdę większość z nas wcale nie chce wspierać.

Tak zwani brokerzy danych zbierają informacje o nas w sieci, a następnie wykorzystują je do tworzenia profili marketingowych, a także sprzedawania nam rzeczy, których nie potrzebujemy lub które są dla nas szkodliwe. Jednak istnieją przepisy, które zmuszają ich do usunięcia naszych danych.

Kto wykorzystuje nasze dane i dlaczego?

Aby zrozumieć, jak istotne są nasze dane i w jaki sposób wykorzystywane są przez podmioty trzecie bez naszej wiedzy, musimy zapoznać się z terminem wyżej już wymienionym, czyli „brokerem danych”.

Tak zwani „brokerzy danych” to firmy, które zajmują się zbieraniem informacji o użytkownikach Internetu zarówno z usług jak i aplikacji, z których korzystamy na co dzień. Do zbieranych przez nich danych należą: adresy, imiona, wiek, płeć, numery telefonów, pożyczki, adresy mailowe, ubezpieczenia, wyznanie, czy nasze hobby i zainteresowania. Niestety dane te są przedmiotem handlu i może je kupić każdy, kto za nie zapłaci.

Brokerzy danych zbierają, analizują i sprzedają nasze dane osobowe stronom trzecim lub sami wykorzystują je dla zysku. Często bez naszej wiedzy i zgody. Oto rodzaje brokerów danych:

- brokerzy danych marketingowych – zbierają i sprzedają informacje o naszych nawykach przeglądania stron internetowych, wcześniejszych naszych zakupach i zainteresowaniach. Odpowiadają oni za „spersonalizowany marketing”, a także za większość zaskakująco trafnych reklam internetowych, które nam się wyświetlają.

- brokerzy danych rekrutacyjnych – zbierają i wykorzystują dane osobowe, aby oferować usługi działom HR.

- brokerzy minimalizujący ryzyko – zbierają i sprzedają różnorodne informacje o przestępstwach, majątku i innych, aby dostarczać raporty z oceny różnym firmom inwestycyjnym i biznesowym.

- brokerzy wyszukiwania osób – to prawie otwarty zasób zwykle dostępny za darmo, służący szukaniu obszernych profili, danych kontaktowych i podstawowych informacji o kimkolwiek.

- brokerzy informacji finansowych – zbierają różne informacje o finansach osobistych i podstawowych informacjach dla firm kredytowych lub banków, aby sprawdzić naszą zdolność kredytową, która może wpłynąć nawet na to, czy otrzymamy pożyczkę, bądź nie.

- brokerzy danych dotyczących zdrowia – zbierają informacje o naszym ogólnym stanie zdrowia i sprzedają je firmom z branży opieki zdrowotnej. Informacje te mogą być wykorzystywane do targetowania reklam, produktów zdrowotnych, a nawet ustalania stawek ubezpieczeniowych.

Jak działają brokerzy danych?

Brokerzy danych zbierają i kupują nasze dane z odwiedzanych stron internetowych, usług, z których korzystamy, a także dostępnych rejestrów publicznych i innych źródeł danych osobowych.

Nie wszyscy brokerzy danych zbierają ten sam rodzaj informacji, dlatego często wymieniają się swoimi danymi z innymi brokerami, aby tworzyć obszerne profile osobiste na temat użytkowników.

Te dane osobowe są następnie sprzedawane innym nieznanym podmiotom do wykorzystania w celach, na które nie wyraziliśmy swojej świadomej zgody.

Jak podaje firma Incogni, która zajmuje się pomocą w odzyskaniu kontroli nad swoimi danymi, w roku 2019 istniało co najmniej 4000 firm, które były brokerami danych. Największe z nich zebrały dane o 500 mln użytkowników Internetu, a na handlu nimi zarobiły krocie, o czym może świadczyć fakt, że w 2012 roku branża była już warta 150 miliardów dolarów, a teraz jest jeszcze większa, w czym pomaga jej reklama.

Kto kupuje nasze dane?

Między innymi reklamodawcy, gdyż zależy im na precyzyjnej selekcji konsumentów, czyli docieraniu do potencjalnych kupujących, którzy mogą być najbardziej zainteresowani oferowanymi przez firmę produktami.

Jak przejąć kontrolę nad swoimi danymi?

Artykuł 15 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (i inne, jak chociażby California Consumer Privacy Act – CCPA) stanowi, że dana osoba ma prawo wiedzieć, jakie informacje na jej temat zebrali brokerzy danych.

Firma Surfshark postanowiła to przetestować i skontaktowała się z 36 brokerami danych (z których 26 to nowicjusze na rynku) z prośbą o ujawnienie konkretnych danych. 25 proc. firm w ogóle na to nie odpowiedziało, a w przypadku innych firm uzyskanie odpowiedzi zajęło średnio miesiąc.

Nikt z nas nie powinien się łudzić, że brokerzy danych nie handlują informacjami akurat o nas. Cała trudność polega jednak na tym, że, gdybyśmy sami spróbowali znaleźć je wszystkie i poprosić o ich usunięcie, zajęłoby to lata...

Firma Surfshark opracowała jednak nową usługę o nazwie Incogni, która automatyzuje proces odzyskiwania prywatności. Korzystając z tego wynalazku świadczy ona swoje usługi, dzięki którym osoby, które z nich korzystają, mogą pozbyć się jednego z uciążliwych problemów współczesnego świata.

Czym jest Incogni?

Incogni to usługa oparta na subskrypcji, która pomaga użytkownikom korzystać z prawa do nakazania administratorom stron internetowych usunięcia ich danych osobowych. Incogni automatycznie usuwa dane użytkowników z setek baz danych oraz regularnie je przegląda i skanuje, aby upewnić się, że administratorzy nie dodają informacji ponownie.

Jak działa Incogni? Incogni tworzy kompletne listy administratorów stron internetowych, którzy prawdopodobnie posiadają informacje o każdym kliencie, a także generuje i automatycznie wysyła do nich żądania usunięcia. Śledzi również wszystkie odrzucone wnioski z biurem ochrony konsumentów i regularnie ponawia proces rezygnacji, aby jeśli zachodzi taka potrzeba upewnić się, że dane klienta pozostają poza obrotem.