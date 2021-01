Mastercard podniesie opłaty o co najmniej 400% za transakcje online kartami wydanymi w Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

Unijne firmy, prowadzące sprzedaż produktów dla klientów z Wielkiej Brytanii, będą musiały ponieść znacząco wyższe koszty transakcji internetowych, w których pośredniczy Mastercard. Czy ostatecznie cenę poniosą sami klienci?

Ryzyko wzrostu cen wszelkich transakcji sprzedażowych między firmami z UE a klientami z Wielkiej Brytanii wisi w powietrzu. Mastercard od października podniesie o ponad 400% opłaty za transakcje UE-UK kartami wydanymi w Wielkiej Brytanii.

Podwyżka za płatności online Mastercard

Podwyżka może - choć nie musi - odbić się brytyjskich klientach, ponieważ Mastercard podniesie opłaty, jakie firmy z UE ponoszą za przyjmowanie płatności od osób kupujących online z Wielkiej Brytanii przy użyciu kart Mastercard wydanych w UK.

Jak wyjaśnia The Guardian, w przypadku korzystania z karty kredytowej lub debetowej pewien procent ceny zakupu jest płacony przez sprzedawców bankowi, który wydał kartę, którą dokonano transakcji zakupowej. Jest to tak zwana opłata interchange, ustalana przez firmę płatniczą.

W przypadku Mastercard opłata interchange wynosi obecnie 0,3% przy płatności kartą kredytową i 0,2% przypłatności kartą debetową. Firma płatnicza poinformowała jednak przedsiębiorstwa zlokalizowane w UE, że od 15 października opłaty te zostaną podniesione do 1,5% przy karcie kredytowej i 1,15% przy karcie debetowej.

Jak przypomina brytyjski dzienni, od 2015 roku Unia Europejska ogranicza te opłaty w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) - który do niedawna obejmowała też Wielką Brytanię. Podwyżka będzie zatem dotyczyła opłat dokonywanych przez klientów posiadających karty wydane w UK i dokonujących zakupów przez internet.

Czy koszty podwyżki Mastercard poniosą brytyjscy klienci?

Wyższe stawki nie obejmą natomiast transakcji kartami dokonywanymi na terenie UE (np. gdy przyjedziemy do Polski i będziemy płacić w sklepie kartą wydaną w UK). Podwyżka nie będzie też miała zastosowania w przypadku płatności stacjonarnych na terenie Wielkiej Brytanii.

W oświadczeniu cytowanym przez The Guardian Mastercard poinformował: „W wyniku opuszczenia przez Wielką Brytanię Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Mastercard dostosuje stawki interchange na kartach brytyjskich do zobowiązań, jakie przekazano Komisji Europejskiej w 2019 roku w odniesieniu do transakcji kartami poza EOG. W praktyce tylko sprzedawcy z EOG prowadzący sprzedaż e-commerce do posiadaczy kart z Wielkiej Brytanii zauważą zmianę. Interchange nie jest kosztem ponoszonym przez konsumenta, ale opłatami uiszczanymi między sprzedawcami a bankami za realizację płatności. Konsumenci nie powinni odczuwać wpływu zmian opłat interchange”.

Organizacje konsumenckie obawiają się jednak, że opłaty sprzedawcy przeniosą koszta na klientów, podwyższając ceny.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!