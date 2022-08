Masowego odwoływania lotów w UK ciąg dalszy. British Airways wycofuje tysiące połączeń na sezon jesienno-zimowy

Fot. Unsplash

Linie lotnicze British Airways poinformowały o gigantycznych cięciach rozkładu lotów na najbliższe miesiące. Co z pasażerami, którzy zdążyli już zarezerwować bilety na odwołane teraz loty?

W związku z przeciągającym się chaosem na brytyjskich lotniskach oraz mniejszym niż oczekiwano popytem na podróże lotnicze w nadchodzącym sezonie, British Airways zdecydowało się anulować tysiące lotów. Brytyjski przewoźnik wycofał z rozkładu zimowego łącznie ponad 10 000 lotów krótkodystansowych obejmujących lotniska Heathrow, Gatwick i London City Airport.

British Airways anuluje tysiące lotów na sezon jesienno-zimowy

Największa redukcja połączeń BA dotyczy lotniska Heathrow. Przypomnijmy, że Heathrow ogłosiło niedawno decyzję o przedłużeniu ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby obsługiwanych pasażerów. Limit 100 000 podróżnych dziennie miał początkowo obowiązywać do 11 września 2022, jednak władze portu zdecydowały, że będzie on obowiązywał do 29 października br. Limit ten wprowadzono w związku z popandemicznym wzrostem popytu na podróże lotnicze i niedoborami kadrowymi. Oba te czynniki razem wzięte w efekcie doprowadziły do chaosu na lotnisku.

Gigantyczna redukcja lotów British Airways na lotnisku Heathrow obejmuje okres od października 2022 do marca 2023. Przewoźnik poinformował o wycofaniu 629 zaplanowanych wcześniej rotacji krótkodystansowych z największego brytyjskiego portu lotniczego do 29 października, z kolei od końca października 2022 do marca 2023, BA ma anulować łącznie około 10 tys. lotów.

Co z pasażerami, którzy już zabukowali bilety lotnicze?

British Airways zapewnia, że klienci, których dotyczą zmiany, otrzymają możliwość alternatywnego lotu liniami BA lub innymi liniami lotniczymi, lub możliwość zwrotu pieniędzy. Ponadto, brytyjski przewoźnik powiedział, że jego celem będzie ochrona najpopularniejszych kierunków.

Rzecznik BA, cytowany przez iNews, powiedział:

„Po decyzji Heathrow o przedłużeniu obowiązywania limitu liczby pasażerów wprowadzamy poprawki do naszego harmonogramu lotów krótkodystansowych na następne dwa miesiące. Chociaż zdecydowana większość naszych klientów będzie podróżować zgodnie z planem, a my będziemy chronić kluczowe kierunki urlopowe przez pół roku, będziemy musieli dokonać dalszych odwołań do końca października. (…) Będziemy oferować klientom dotkniętym którąkolwiek ze zmian alternatywny lot z British Airways lub inną linią lotniczą lub opcję zwrotu pieniędzy”.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!