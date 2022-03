Maseczki pozostaną obowiązkowe co najmniej do kwietnia. Premier Szkocji ogłosiła decyzję w sprawie zasad covidowych

Fot. Getty

Nicola Sturgeon ogłosiła decyzję w sprawie zniesienia restrykcji covidowych w Szkocji. Zasady dotyczące maseczek będą obowiązywać przynajmniej do kwietnia. Co z pozostałymi regułami?

We wtorek premier Nicola Sturgeon poinformowała, że w ostatnim czasie w Szkocji obserwowany jest gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, w związku z czym szkockie szpitale muszą mierzyć się ze wzmożonym napływem nowych pacjentów covidowych.

Koniec restrykcji w Szkocji – ale maseczki pozostaną

W związku z tym, premier Sturgeon ogłosiła, że maseczki w Szkocji pozostaną obowiązkowe przynajmniej do 4 kwietnia, a przez najbliższe tygodnie rząd będzie analizował sytuację, by z początkiem nowego miesiąca podjąć decyzję odnośnie do tego, co dalej z maseczkami w Szkocji. Oznacza to, że co najmniej do kwietnia mieszkańcy Szkocji będą nadal musieli zakrywać usta i nos w środkach transportu publicznego i w sklepach.

Wszystkie pozostałe restrykcje covidowe zostaną zniesione już w poniedziałek 21 marca 2022 – ogłosiła Nicola Sturgeon. Premier poinformowała, że w kwietniu skończy masowy dostęp do darmowych testów dla mieszkańców Szkocji, a do maja wycofane zostaną rutynowe testy osób podejrzanych o zakażenie oraz zakończy się śledzenie kontaktów.

Obejrzyj przemówienie premier Szkocji:

Premier wyjaśniła jednocześnie, że choć zasady covidowe (z wyjątkiem maseczek) przestaną być nakazami prawnymi od poniedziałku, to jednak przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wciąż będzie zalecane przez szkockie władze. Przede wszystkim osoby, które zaobserwują u siebie niepokojące objawy, powinny w miarę możliwości pozostać w domu – podobnie jak robi się to zwykle w przypadku grypy czy cięższego przeziębienia.