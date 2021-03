Maseczki i dystans społeczny „mogą zostać z nami na lata”. Czołowa brytyjska epidemiolog prognozuje, jak długo świat będzie wracać do „normalności”

Fot. Getty

Jak długo mogą zostać z nami podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak maseczki ochronne i dystans społeczny? Czołowa brytyjska epidemiolog prognozuje, że powrót do „normalności” zajmie kilka lat.

Ile czasu może zająć nam powrót do prawdziwej normalności, do życia takiego, jakie zostawiliśmy za sobą rok temu na początku pandemii? Jak długo będziemy zobowiązani do noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz do zachowywania dystansu społecznego między sobą nawzajem? Czołowa brytyjska epidemiolog ujawniła swoje przewidywania.

Jak długo świat będzie wracać do „normalności”?

Mary Ramsay, szefowa ds. szczepień w Public Health England, powiedziała, że podstawowe środki bezpieczeństwa, z którymi musimy żyć już od roku, mogą obowiązywać aż do czasu, gdy inne kraje z powodzeniem przeprowadzą szczepienia całej populacji. Zdaniem brytyjskiej epidemiolog, może to zająć nawet kilka najbliższych lat.

Ramsay powiedziała również, że ponowne zezwolenie na organizację dużych, tłumnych wydarzeń, takich jak koncerty, duże mecze czy festiwale, będzie wymagało uważnego monitorowania sytuacji epidemicznej. Władze będą też musiały wydać w tej sprawie jasne i jednoznaczne instrukcje dotyczące nowych zasad bezpieczeństwa, jakie powinny obowiązywać na masowych eventach.

Wcześniej brytyjski minister obrony Ben Wallace powiedział w wywiadzie dla BBC One Andrew Marr Show, że bukowanie wakacji jest w obecnej sytuacji „przedwczesne” i „potencjalnie ryzykowne”. Z kolei w wywiadzie dla Sky News minister zasugerował, że zniesienie zakazy podróży zagranicznych może nastąpić później niż 17 maja - ze względu na wzrost zakażeń w wielu krajach Europy.