"Marzył" o dokonaniu zamachu - 18-letni neo-nazista z Polski skazany przez sąd w UK

Fot: Bedfordshire Police

Nastolatek z Polski o neonazistowskich poglądach skazany przez brytyjski wymiar sprawiedliwości. Jacek T. spędzi w więzieniu cztery lata za posiadanie materiałów, dzięki których mógł przeprowadzić zamach terrorystyczny.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnych BBC mieszkający w High Wycombe (hrabstwo Buckinghamshire) nastoletni Polak został skazany na cztery lat więzienia w związku z terroryzmem. W słynnym londyńskim sądzie Old Bailey 18-letni Jacek T. przyznał się w sumie do 10 zarzutów związanych z gromadzeniem informacji o charakterze terrorystycznym. Młody radykał został zatrzymany przez policję na lotnisku Luton w lutym, gdy próbował odlecieć do Polski.

Jak się okazało miał przy sobie "ogromne ilości" niebezpiecznych artykułów, w tym instrukcje jak samodzielnie przygotować materiały wybuchowe oraz broń palną, a także teksty wychwalające Adolfa Hitlera oraz... zawierające treści satanistyczne.

Podczas gdy przebywał już w policyjny areszcie okazało się, że prowadził notatnik. "Wypełnijmy nasze serca terrorem, a ulice Londynu zalejmy krwią" - to treść jednego z wpisów, którego dokonał podczas pobytu w celi, który później został przytoczony podczas rozprawy. Sam siebie nazywał "najbardziej radykalnym nazistą", a gdy nagrywał wiadomość na pocztę głosową stwierdził, że przeprowadzenie zamachu jest jego "marzeniem".

Dodajmy, że utrzymywał kontakty z innymi radykałami. Odkryto jego zdjęcia w towarzystwie Oskara D.-K., mieszkającego w UK Polaka, który niedawno został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności w związku z między innymi nawoływaniem do zabicie księcia Harry`ego, którego określił jako "zdrajcę rasy". Opróćz tego za pośrednictwem mediów społecznościowych kontaktował się z członkami neonazistowskiej grupy Sonnenkrieg Division.

Według policji zagrożenie ewentualnym atakiem ze strony naszego rodaka było jak najbardziej realne. Jak komentował Richard Smith jego "obsesja nie była niewinną ciekawością". Materiały, które posiadał Jacek T. umożliwiały mu przygotowanie materiałów wybuchów potrzebnych do przeprowadzenia zamachu.

Sędzia Anuja Dhir wydając wyrok mówiła o skazanym, jako o osobie o "skrajnie prawicowych, ekstremistycznych poglądach" i przestępcy "szczególnie niebezpiecznym".