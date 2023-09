Marzenia o życiu w Polsce, które walą się jak domek z kart. Jak często problem ten dotyka Polaków z UK?

„Ja żałowałem i po roku w PL wróciłem do UK. Praca w Polsce to była dla mnie męczarnia. (…) Założę się, że wiele osób, które zjechały do PL żałuje, ale ciężko im jest wrócić. Poza tym ludzie obnoszą się ze swoimi powrotami tak bardzo, że potem chyba się wstydzą przyznać, że to jednak zła decyzja była. Polska jest piękna, rozwija się szybciej niż Anglia, jest pod wieloma względami nowocześniejsza, ale jeśli chcesz zwykłą pracą czegoś się dorobić i dożyć w zdrowiu do emerytury, to Anglia jest lepsza i tyle”;