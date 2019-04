18-letnia Martyna O. miała zostać skazana na DOŻYWOCIE, ale sąd w Peterborough złagodził wyrok

Fot: Cambridge Constabulary

Sąd Cambridge Crown Court miał litość dla 18-letniej Polki mieszkającej w Peterborough. Sędzia chciał skazać morderczynię na dożywocie, ale biorąc pod uwagę jej wiek i intencje wyrok złagodzono do 17 lat pozbawienia wolności.

25 kwietnia dwunastoosobowa ława przysięgłych sądu Cambridge Crown Court uznała Martynę O. winną morderstwa Filipa Jaśkiewicza. Mieszkającą w Peterborough Polka miała zostać skazana na dożywotni pobyt w więzieniu. Sędzia David Farrell zdecydował się jednak złagodzić wyrok i skrócić go do 17 lat pozbawienia wolności. Powód? Wziął pod uwagę wiek sprawczyni oraz fakt, że nie próbowała ona zabić swojej ofiary, ale jedynie zranić. Wzięto również pod uwagę jej stan psychiczny podczas dokonywania zbrodni.

Prosto z sali sądowej kobieta została przewieziona do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 17 lat. Dodajmy w tym miejscu, że Martyna O. jest matką. Na wolność wyjdzie, gdy jej dziecko będzie pełnoletnie...

Zabójstwo Filipa Jaśkiewicza - w przypływie gniewu dziewczyna dźgnęła mężczyznę nożem prosto w serce

Przypomnijmy, morderstwo Filipa Jaśkiewicza miało miejsce w nocy z 20 na 21 października 2018. 23-letni chłopak wraz z Martyną wspólnie ze swoimi przyjaciółmi wybrali się do klubu nocnego The Solstice. Mężczyzna na spotkaniu pojawił się z kwiatami, a kobieta podczas zabawy miała usiąść mu na kolanach. Wszystko wskazywało na to, że między nimi rozwija się romans, choć oboje znali się zaledwie kilku dni.

Około godziny siódmej rano w samochodzie zaparkowanym przy Oakdale Avenue znaleziono ciało mężczyzny. Morderczyni sama oddała się w ręce policji na komisariacie przy Thorpe Wood. Poprosiła o pomoc. Przyznała, że zaatakowała Filipa i chciała, żeby mu pomóc.

Jak doszło do morderstwa? Z jakichś przyczyn miało między nimi dojść do sprzeczki. Mężczyzna miał ją popchnąć lub kobieta z innych przyczyn miała upaść na ziemię. Z tego właśnie powodu Martyna O. wyjęła ukryty w sukience kuchenny nóż i ugodziła 23-latka. Trafiła nim prosto w serce. Kobieta w sądzie broniła się mówiąc, iż zapomniała, że w ręku trzyma nóż, gdy wdała się w szarpaninę. Nie uwierzono jej jednak. Prokurator nie miał żadnych wątpliwości. - Pełna gniewu, celowo i premedytacją dźgnęła pana Jaśkiewicza. Zamierzała albo go zabić, albo przynajmniej spowodować naprawdę poważne uszkodzenie ciała - komentował w sądzie Andrew Jackson.

18-letnia Polka została oskarżona o morderstwo 20-latka w Peterborough