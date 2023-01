Marks and Spencer otworzy w Wielkiej Brytanii 20 nowych sklepów. To oznacza tysiące nowych miejsc pracy

Sieć Marks and Spencer szykuje się do ofensywy na rynku brytyjskim, gdzie zamierza w najbliższym czasie otworzyć 20 nowych sklepów. Pracę w nowych placówkach porozrzucanych po całej Wielkiej Brytanii znajdzie nawet 3400 osób.

Sieć Marks and Spencer zapowiedziała właśnie otwarcie 20 nowych sklepów na terenie całej Wielkiej Brytanii, z czego osiem będzie miało pełną ofertę obejmującą zarówno żywność, jak i odzież, a 12 placówek będzie stanowiło nowe hale gastronomiczne. Część nowych obiektów M&S będzie zlokalizowana w centrach handlowych: Birmingham Bullring, Trafford Centre w Manchesterze, Leeds White Rose, Liverpool ONE i Lakeside Thurrock. Wymienionych pięć placówek, które zaoferują klientom pełny asortyment, znajdzie się w miejscu dawnych sklepów Debenhams. W nowe sklepy, stanowiące element szerszej restrukturyzacji sieci, M&S zainwestuje £480 mln.







Restrukturyzacja w sieci M&S

Otwarcie nowych 20 sklepów, w tym ośmiu z pełną ofertą i 12 z ofertą wyłącznie w zakresie żywności, to element większej restrukturyzacji sieci. Marks and Spencer jednocześnie zamknie niektóre istniejące sklepy, ponieważ chce się w dłuższej perspektywie skupić na punktach sprzedaży oferujących wyłącznie żywność. W zeszłym roku M&S ujawniło, że zmniejszy liczbę swoich sklepów z pełnym asortymentem o 67 - do 180 w ciągu następnych pięciu lat. Jednocześnie jednak sieć otworzy 104 nowe sklepy Simply Food, zwiększając tym samym całkowitą liczbę swoich sklepów oferujących wyłącznie żywność z 316 do 420. Dzięki takiemu posunięciu M&S zamierza zaoszczędzić £309 mln z tytułu kosztów wynajmu. - Sklepy są kluczowym elementem wielokanałowej przyszłości M&S i służą jako przewaga konkurencyjna dla tego, jak klienci chcą dziś robić zakupy. Nasz program zamiany sklepów polega na upewnieniu się, że będziemy mieć właściwe sklepy na odpowiedniej przestrzeni i dążymy do obniżenia liczby sklepów sprzedających naszą odzież, akcesoria do domu i żywność z 247, które mamy obecnie, do 180 sklepów, jednocześnie otwierając ponad 100 większych, lepszych miejsc z jedzeniem – mówi Stuart Machin, dyrektor naczelny M&S.

Nowe sklepy M&S – gdzie na pewno zostaną otwarte

Sieć M&S potwierdziła już lokalizację blisko połowy nowych sklepów, które planuje otworzyć w najbliższym czasie. Będą to:

Purley Way (spodziewany termin otwarcia - lato 2023 r.)

Leeds White Rose (spodziewany termin otwarcia - lato 2023 r.)

Liverpool (spodziewany termin otwarcia - lato 2023 r.)

Birmingham Bullring (spodziewany termin otwarcia - jesień 2023 r.)

Lakeside Thurrock (spodziewany termin otwarcia - zima 2023 r.)

Trafford Centre (spodziewany termin otwarcia - zima 2023 r.)

Stockport (spodziewany termin otwarcia - lato 2023 r.)

Barnsley (spodziewany termin otwarcia - jesień 2023 r.)

Largs (spodziewany termin otwarcia - zima 2023 r.)

Nie tylko M&S planuje ekspansję w UK

Nie tylko jednak M&S planuje ekspansję na rynku brytyjskim. Niedawno sieć Primark zapowiedziała otwarcie czterech nowych sklepów w Wielkiej Brytanii. Inwestycja odzieżowego giganta ma być warta 140 milionów funtów, a zatrudnienie w nowych placówkach ma znaleźć nawet 850 pracowników.

Nowe sklepy mają zostać otwarte w Bury St Edmunds (hrabstwo Suffolk, region East of England), Craigavon (miasto w Irlandii Północnej w hrabstwie Armagh), Salisbury (miasto w południowej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Wiltshire) oraz w kompleksie Teesside Park. Plany Primarku mają zostać zrealizowane w przeciągu kolejnych dwóch lat. Natomiast w ramach dalszego rozwoju Primark przeniesie swoje sklepy zlokalizowane w Bradford i High Wycombe do większych lokali. - Wielka Brytania jest naszym największym rynkiem - mówił dyrektor naczelny sieci Primark, Paul Marchant. I dodał: - Ponieważ nadal rozwijamy się i rozszerzamy naszą działalność na arenie międzynarodowej, pozostajemy jak zawsze zaangażowani w inwestowanie w nasze sklepy na Wyspach, aby oferować jak największej liczbie klientów naszą odzież, artykuły kosmetyczne, produkty do domu i nie tylko.

Aktualnie na całym świecie Primark ma 407 sklepów pod własnym szyldem, z czego niemal połowa funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. 191 punktów zapewnia zatrudnienie 30 000 osób. W Anglii funkcjonują 154 sklepy, w Szkocji - 20, w Walii - 8, a w Irlandii Północnej - 9. W Hiszpanii liczba Primarków sięga 52, w Niemczech funkcjonują 32 sklepy, w Irlandii - 36, we Francji i Holandii — po 20. Na mapie Polski znajdziemy cztery miejsca, gdzie można kupić ciuchy tej marki, ale w 2023 sieć planuje otworzyć kolejne sklepy w dużych miastach w Polsce – we Wrocławiu i Łodzi.



Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ponad jedna trzecia dorosłych Brytyjczyków miałaby problem ze znalezieniem £20 na dodatkowe wydatki

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Amazon planuje zamknięcie trzech magazynów w UK. 1300 osób może stracić pracę

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!