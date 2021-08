Boohoo stworzy 5000 miejsc pracy w ramach 5-letniego planu inwestycyjnego

5000 nowych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii powstanie w ramach nowego planu rozwoju marki Boohoo w przeciągu najbliższych pięciu lat. Firma chce zainwestować 500 milionów funtów, z czego 50 milionów na terenie UK.

W czasie pandemii Boohoo, dynamicznie rozwijająca się brytyjska firma zajmująca się sprzedażą mody w internecie, miała znakomite wyniki. Chwalono się, że w tym czasie co sekundę (!!!) sprzedawano towar o wartości 55 funtów. W ramach zaspokojenia rosnącego popytu szefowie założonej w 2006 w Manchesterze firmy planują inwestycje w wysokości 500 milionów funtów. Plany te obejmują zakup dodatkowej powierzchni magazynowej oraz rozwój technologii, aby zwiększyć efektywność swojej działalności.

W samej Wielkiej Brytanii wartość inwestycji ma sięgnąć 50 milionów funtów i przełożyć się na stworzenie nowych 5000 miejsc pracy do 2026 roku.

Boohoo chce stworzyć 5000 miejsc pracy do 2026 roku

Pisząc o Boohoo nie można jednak zapomnieć o kontrowersjach z nią związanych. Pod koniec czerwca 2020 roku grupa broniąca praw pracowniczych Labor Behind the Label opublikowała raport, w którym stwierdzono, że fabryki zaopatrujące Boohoo nie przestrzegają dystansu społecznego i zmuszają pracowników do pracy, nawet jeśli są chorzy. Firma zaprzeczyła tym doniesieniom.

Następnie, we wrześniu 2020 roku ukazał się raport śledczy przygotowany przez dziennikarzy "The Sunday Times". Okazało się, że pracownicy zatrudnieni w fabryce produkujące ubrania dla Boohoo w Leicester otrzymywali zaledwie 3,50 funta za godzinę swojej pracy. To mniej niż połowę brytyjskiej płacy minimalnej dla osób powyżej 25 roku życia. Początkowo firma dystansowała się i zaprzeczała tym ustaleniom, ale wkrótce w ramach programu "Agenda for Change" Boohoo zaprzestało współpracy z setkami dostawców i zobowiązało się do wprowadzenia bardziej etycznych praktyk.

Firma planuje zainwestować 50 mln w UK

Boohoo Group plc w swojej ofercie ma nie tylko odzież, ale również obuwie, akcesoria i kosmetyki. Ich produkty są skierowane do osób w wieku od 16 do 40 lat. W chwili obecnej w swojej ofercie ma 13 różnych marek (Boohoo, BoohooMan, Coast, Karen Millen, Dorothy Perkins, Warehouse, Oasis, Wallis, Burton, Debenhams, PrettyLittleThing, NastyGal i MissPap). W styczniu 2021 roku przejęła Debenhams, słynną brytyjską sieć domów towarowych.

Sprzedaż Boohoo w 2019 roku wyniosła 856,9 mln GBP, a liczba jej klientów wynosi 17 milionów.