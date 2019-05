Mark Harper walczy o schedę po Theresie May - jest 12. kandydatem na premiera UK

Fot: Wikimedia Commons

Mark Harper weźmie udział w wyścigu o schedę po Theresie May. To już 12. kandydat na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Jak widać chętnych do zmierzenia się z brexitowym zamieszaniem nie brakuje...

- Generalnie widzimy ciągle te same twarze, które mówią te same rzeczy, o których mówili przez ostatnie trzy lata - komentował ostatni kandydat na brytyjskiego premiera w rozmowie z dziennikarzem "The Telegraph". Kim jest Mark Harper, nowy kandydat na szefa brytyjskiego rządu i lidera pogrążonej w kryzysie Partii Konserwatywnej?

Polityk urodzony w Swindon nie pełnił żadnej ważnej funkcji w gabinecie premier May. Za czasów premierostwa Davida Cameron był głównym whipem torysów i minister emigracji. Zasłynął kontrowersyjnymi furgonetkami "go-home" podczas pracy w Home Office, w okresie gdy szefowała mu... Theresa May. W 2014 roku ustąpił ze stanowiska Minister of State for Immigration, gdy wyszło na jaw, że zatrudnił sprzątacza, który nie miał pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii.

"Jestem Europejczykiem - nie głupim, imperialistycznym angielskim idiotą" - Elton John ma już serdecznie dość Brexitu...

Harper ma świadomość, że nie jest faworytem w wyścigu o posadę premiera, ale zamierza przekuć to w swój atut. Zapowiedział również nowe podejście do przewodnictwa w Partii Konserwatywnej, jak i sprawowaniu funkcji premiera. Chce szerokich konsultacji odnośnie Brexitu zarówno z członkami partii, jak i rządem irlandzkim.

Dodajmy, że jeszcze w 2016 roku był za pozostaniem UK w UE.

Wydaje się, że głównym kandydatem do przejęcia schedy po Theresie May pozostaje Boris Johnson. Były burmistrz Londynu, który w latach 2016–2018 kierował ministerstwem spraw zagranicznych, może liczyć na poparcie Jacoba Rees-Mogga i posłów z European Research Group oraz Gavina Williamsona. To bardzo ciekawa postać - był partyjnym whipem (posłem, który pilnuje dyscypliny podczas głosowań w parlamencie) i ministrem obrony. Swoje stanowisko opuścił w niesławie, oskarżony o wyciek w kluczowej decyzji ws. Huawei, która zapadła podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Theresa May w oficjalnie wydanym komunikacie pisała, że straciła do niego zaufanie.

Co dalej z Brexitem? Zobacz, jakie scenariusze pozostają na stole po rezygnacji Theresy May i eurowyborach

Będący gorącym zwolennikiem Brexitu Johnson, którego szanse bukmacherzy na Wyspach oceniają na 1:2, będzie rywalizował z obecnym szefem brytyjskiej dyplomacji Jeremy`m Huntem i Michealem Gove`m, ministrem środowiska, żywności i spraw wsi. Stosunek ich obu do projektu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jest znacznie chłodniejszy.

Wśród innych kandydatów są także m.in. minister zdrowia Matt Hancock, minister ds. rozwoju międzynarodowego Rory Stewart, była minister pracy i emerytur Esther McVey oraz była szefowa klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, tzw. liderka Izby Gmin, Andrea Leadsom. 24 maja Theresa May zapowiedziała, że ustąpi ze stanowiska szeofwe Partii Konserwatywnej i odłoży tekę premiera. Swoją dymisję zaplanowała na 7 czerwca.