Mark Drakeford wyklucza całkowite zniesienie restrykcji po 21 czerwca 2021 w Walii

Co zrobi walijski rząd 21 czerwca 2021?

Mark Drakeford wyklucza, że w dniu 21 czerwca 2021 roku wszystkie restrykcje obowiązujące w Walii zostaną zniesione. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta bez oglądania się na to, co zrobi rząd w Londynie.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Wales Online" szef walijskiego rządu zadeklarował, że w Walii w dniu 21 czerwca 2021 roku nie zostaną zniesione wszelkie restrykcje wynikające z pandemii koronawirsua, nawet jeśli tak stanie się w Anglii. Słowa te padłu podczas cotygodniowej konferencji prasowej rządu walijskiego dotyczącej koronawirusa. Pierwszy minister Walii wykluczył odejście od wszystkich restrykcji, nawet gdyby w Anglii zdecydowano się wdrożyć w życie ostatni etap luzowania ograniczeń.

"Nie weźmiemy przykładu z Anglii" - deklaruje pierwszy minister Walii

"Nie weźmiemy przykładu z Anglii" - jak mówił, cytujemy za "Wales Online". "Nigdy nie postępowaliśmy w taki sposób podczas tego kryzysu. Podejmujemy właściwe decyzje dla Walii i nie oglądamy się na nikogo innego. Anglia podejmie decyzje, które ludzie tam rządzący uznają za słuszne, a my podejmujemy własne decyzje. Nie zniesiemy wszystkich ograniczeń w Walii od 21 czerwca".

Drakeford powiedział, że szczególnie w przypadku nowego wariantu Delta i prawdopodobieństwa wystąpienia trzeciej fali infekcji zniesienie wszystkich ograniczeń w Walii nie byłoby słuszne.

Mark Drakeford składa istotną deklarację

Warto w tym miejscu dodać, że wbrew słowom premiera walijski rząd nie zawsze szedł własną drogą. W zasadzie w zeszłym roku rząd walijski podejmował takie same decyzje w kwestii pandemii i restrykcji, co rząd brytyjski w okresie pierwszych od czasu pojawienie się koronawirusa na Wyspach, aż do maja 2020 roku.

W jaki sposób Walii poradzi sobie z potencjalnym zróżnicowanie ograniczeń obowiązujących po dwóch stronach, szczególnie latem, gdy ruch na granicy będzie intensywniejszy? Drakeford powołał się na dotychczasowe doświadczenia i zwracał uwagę, że wszyscy przyjeżdżający do Walii przestrzegali obowiązujących tu zasad. W zeszłym roku nie było z tym problemy.

Co zrobi walijski rząd 21 czerwca 2021?

"Zrobiliśmy to wszystko zeszłego lata, kiedy ludzie mogli podróżować do Walii na wakacje i różne zasady obowiązywały w różnych częściach Wielkiej Brytanii. Jest to pewien wysiłek. Musisz upewnić się, że ludzie otrzymują odpowiednią informację i mają świadomość obowiązujących zasad" - dodawał pierwszy minister Walii.