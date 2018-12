Margate: 37-letnia kobieta została aresztowana pod zarzutem zamordowania dwójki swoich dzieci. Wcześniej brała udział w wypadku

Policja w Margate aresztowała 37-letnią kobietę pod zarzutem zamordowania dwójki swoich dzieci. Wcześniej trafiła ona do szpitala z lekkimi obrażeniami po wypadku na A299, w którym brała udział.

W czwartek policja wraz z karetką pogotowia zostały wezwane do jednego z domów przy Castle Drive w Margate (Kent), gdzie znaleziono dwójkę małych dzieci z poważnymi obrażeniami ciała. Mimo akcji reanimacyjnej w szpitalu, niemowlęta zmarły.

Zanim jednak policja po godzinie 3 w nocy została wezwana do domu przy Castle Drive, gdzie znajdowała się umierająca para 2-letnich bliźniaków, 45 minut wcześniej doszło na drodze A299 do wypadku, w którym brała udział 37-letnia matka maluchów.

Emerytura w UK: W jakim wieku należy się o nią ubiegać?

Samochód kobiety uderzył w tył ciężarówki 13 mil od jej domu, w którym zostawiła bliźniaki. Sama została przewieziona do szpitala, jednak odniesione przez nią obrażenia nie były poważne i została zabrana na przesłuchanie.

Jeden z sąsiadów kobiety powiedział, że wprowadziła się ona do domu przy jego ulicy zaledwie przed miesiącem wraz z 2-letnimi bliźniakami.

- To szokujące, co się stało. W okolicy mieszka dużo małych dzieci z rodzinami, więc odczuliśmy to wszyscy. Po raz pierwszy usłyszałem o tym, co się tu wydarzyło o 4 nad ranem, gdy zauważyłem policyjne radiowozy oraz karetki pogotowia na naszej ulicy - powiedział mężczyzna.

Inny sąsiad, 34-letni John Cassettari dodał:

- Jest to jedna z tych dzielnic, w której każdy zachowuje wszystko dla siebie. Witam się z sąsiadami, ale nie rozmawiamy ze sobą. Jestem zszokowany tym, co się stało. Sam mam trzyletnią córkę i nawet nie mogę sobie wyobrazić, do czego musiało dojść w tamtym domu.

W sprawie wypowiedział się także rzecznik Kent Police:

- Detektywi z Kent oraz Essex Serious Crime Directorate aresztowali kobietę pod zarzutem morderstwa dwójki dzieci w Margate. Około godziny 3.35 w czwartek 27 grudnia 2018 oficerowie przyjechali do domu przy Castle Drive w Margate z obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Karetka pogotowia z South East Coast Ambulance Service także przybyła na miejsce, a następnie zabrała dwójkę małych dzieci do szpitala, gdzie później stwierdzono ich zgon.