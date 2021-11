Manchester: Pomieszczenie na śmietniki do wynajęcia, jako "odnowienio" mieszkanie "studio flat" za 600 funtów miesięcznie

Fot: Twitter @ms_s_ashcroft

W Manchesterze "odnowione" pomieszczenie na przechowywanie kubłów na śmieci jest reklamowane jako "studio flat". Nie ma żadnych okien, a całe wyposażenie wykonane zostało z płyt wiórowych. Koszt czynszu? 600 funtów miesięcznie.

To ogłoszenie może świadczyć o tym, jak wyglądają patologie brytyjskiego rynku mieszkaniowego - pewien landlord z Manchesteru przerobił pomieszczone służące do przechowywania kubłów na śmieci na "mieszkanie do wynajęcie" typu "studio flat", które idealnie sprawdzi się w roli "home office". Ogłoszenia dotyczące wynajmu tego "niedawno wyremontowanego" lokum pojawiły się na popularnych portalach Rightmove i OpenRent. "Z przyjemnością oferujemy to nowoczesne studio do wynajęcia. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego pracującego profesjonalisty, który chce mieszkać w centrum miasta, blisko wszystkich udogodnień" - czytamy w nim. Lokalizacja? Wcale nie Londyn, tylko na północ od centrum Manchesteru.

"Loch z łazienką" za 600 funtów miesięcznie

Nieruchomość zlokalizowana w Jefferson Place została opisana jako "samodzielne biuro z kuchnią, łazienką, toaletą i prysznicem". Jest jednocześnie "przyjazna studentom", ale landlord może wynająć je rodzinie do maksymalnie czterech (!!!) osób. Ogłoszenie to bardzo szybko stało się prawdziwym przebojem w social mediach, a internauci nie tylko wyśmiewali, ale również odnosili się ze smutkiem i oburzeniem do obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym w UK.

"To po prostu loch z łazienką" - napisał jeden z użytkowników Twittera. Inny pisał, że "szumowiny" chcą wynająć "piwnicę bez okien, która była wyraźnie miejscem do przechowywania koszy na śmieci za 600 funtów" i w dodatku reklamują ją jako "idealne biuro domowe".

Oto przykład patologii rynku mieszkaniowego w UK

Po tym, jak przez media społecznościowe przetoczyła się prawdziwa burza, oferta wynajmu zniknęła z portali. "Niezwłocznie po tym, jak ta nieruchomość zwróciła naszą uwagę, skontaktowaliśmy się z agentem i poprosiliśmy o jej zweryfikowanie. Od tamtej pory oferta została usunięta ze strony" - komentował rzecznik portalu Rightmove.