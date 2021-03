Manchester: Pół roku więzienia dla Polaka za pijackie zachowania w samolocie Ryanaira

Pijany Polak, który wszczął burdę na pokładzie samolotu Ryanair lecącego z Krakowa do UK usłyszał wyrok. Sąd Minshull Street Crown Court w Manchesterze zdecydował o wysokości kary w jego sprawie. Na ile skazano naszego "niesfornego" rodaka?

Przypomnijmy, 30-letni Polak został aresztowany na lotnisku w Manchesterze po tym, jak personel Ryanaira zgłosił policji jego zachowanie podczas lotu z Polski do UK. Według personelu mężczyzna wielokrotnie podczas lotu zdejmował z twarzy maseczkę ochronną, pomimo że załoga zwracała mu na to uwagę. Do jednego z członków załogi Polak miał również publicznie powiedzieć "f*ck off". Nie musimy chyba dodawać, że nasz rodak znajdował się pod wpływem alkoholu. Otóż, w strefie bezcłowej zaopatrzył się w solidny zapas wódki i whisky.

Pijany Polak został ukarany za koszmarne zachowanie w samolocie

Co było powodem takiego zachowania i wyraźnego nadużywania alkoholu? Otóż adwokat Polaka powiedział w sądzie, że mężczyzna wracał właśnie do Wielkiej Brytanii po odwiedzinach rodziny w Krakowie, gdzie spotkał się ze swoją małą córeczką i podczas podróży wciąż bardzo emocjonalnie przeżywał to spotkanie i czuł się „przygnębiony” rozstaniem z dzieckiem.

Więcej na temat tego wydarzenia przeczytasz w naszym poprzednim artykule związanym z tą sprawą zatytułowanym "Pijany Polak aresztowany na lotnisku w Manchesterze. 2 lata więzienia grożą mu za picie wódki i zdejmowanie maseczki w Ryanairze". Po wszelkie szczegóły odsyłamy do niego.

Nasz rodak był pijany, wyzywał obsługę, odmawiał założenie maseczki

Wyrok w sprawie Polaka został wydany przez sąd Minshull Street Crown Court w Manchesterze. Mieszkający w Hull 30-latek przyznał się do zarzutów związanych z znajdowaniem się w stanie nietrzeźwości i zachowaniem po spożyciu alkoholu. Wyrok sędziny Angeli Nield sięgnął 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1,5 roku. Oprócz tego będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 500 funtów oraz przepracować 150 godzin w ramach prac publicznych.