Manchester: „Pijane” pasażerki zostały usunięte z samolotu Ryanaira. Kobiety opóźniły start o godzinę

Nieznośne pasażerki Ryanaira miały robić na pokładzie tak duże zamieszanie, że samolot nie był w stanie wystartować z lotniska w Manchesterze. Ostatecznie panie zostały wyproszone i Ryanair odleciał bez nich.

Wyjazd na wakacje zwykle wiąże się z euforycznymi uczuciami ulgi i entuzjazmu. Niestety, grupka kobiet, mających lecieć z angielskiego Manchesteru do marokańskiego Marrakeszu, na tyle przesadziła ze swoją „radością” z podróży, że ostatnie nigdzie nie poleciała…

Uciążliwe pasażerki opóźniły odlot samolotu Ryanaira o prawie godzinę

O historii, do której doszło 17 września 2022, donosi magazyn Manchester Evening News, z którego relacji wynika, że pasażerki prawdopodobnie były pod wpływem alkoholu i głównie stąd wynikała ich „wesołość”, która okazała się na tyle niekontrolowana, że opóźniała start maszyny. Nie mogą zapanować nad grupką nieznośnych pasażerek, załoga pokładowa samolotu Ryanaira poprosiła w końcu o interwencję policji. Gdy funkcjonariusze wyprowadzili kobiety z samolotu, kobiety miały problem z odnalezieniem swojego bagażu, co sprawiło, że maszyna wystartowała z lotniska w Manchesterze z około godzinnym.

Co takiego robiły niesforne pasażerki, że doszło aż do takiej sytuacji? Jak donosi brytyjski magazyn, świadkowie mieli opisać kobiety jako „pijane”, twierdząc, że paliły na pokładzie, a także robiły sobie selfie do publikacji na Snapchacie w taki sposób, że zakłócały spokój na pokładzie - ponieważ krzyczały przy tym „w górę Scarborough. Kto jest ze Scarborough”.

Jeden z pasażerów powiedział w rozmowie z Manchester Evening News: „Lot z lotniska Manchester do Marrakeszu był opóźniony z powodu pijanych kobiet ze Scarborough na pokładzie, palących i krzyczących. Wyrzucono je (…). Robiły sobie selfie i umieszczały je na Snapchacie, krzycząc „w górę Scarborough. Kto jest ze Scarborough”.

Rzecznik Ryanair przekazał w oświadczeniu: „Załoga lotu z Manchesteru do Marrakeszu (17 września) poprosiła o pomoc policję przed odlotem po tym, jak niewielka grupa pasażerów stała się uciążliwa. Pasażerowie ci zostali usunięci z samolotu, zanim maszyna bezpiecznie odleciała do Marrakeszu z niewielkim opóźnieniem 55 minut”.

