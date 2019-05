Manchester Airport: Matką z córką upiły się tak bardzo, że pilot zrezygnował ze startu!

Fot: Metro.co.uk

38-letnia Kelly Meadowcroft wraz ze swoją córką, 20-letnią Kodie Richardson przed wylotem do Turcji nie żałowały sobie alkoholu. Z powodu ich skandalicznego zachowania pilot linii Thomas Cook zdecydował się na odwołanie startu!

Rzeczone wydarzenia miały miejsce na Manchester Airport. Jak czytamy na lamach serwisu "Metro" zachowanie obu kobiet już na pokładzie maszyny latającej w barwach linii Thomas Cook było tak "niesforne", że podczas kołowania na pasie startowym pilot podjął decyzję o zawróceniu samolotu i siłą usunięciu pijanych pasażerek.

"Zapłaciłam za ten lot i nie wysiadam", "leciałam na wakacje, aby miło spędzić czas, a wy mi to zepsuliście" - krzyczała Richardson, podczas policyjnej interwencji. Następnie miała powiedzieć jednej z fukncjonariuszek prosto w twarz, że "upewni się, aby twoje dziecko zostało zgwałcone przez cza***ucha" oraz "zamierzam zgwałcić twoją córkę, ty brzydka biała s*ko i upewnię się, że będzie płakała". Pozostawiamy to bez komentarza, bo te słowa mówią same za siebie...

Podczas rozprawy kobiety przyznały, że alkohol kupiły w położonym na lotnisku sklepie bezcłowym. Adwokat miał bronić swoich klientek podnosząc argumenty o stresie spowodowanym niedawną śmiercią ojca Richardson. Wspominał również o lęku przed lataniem. Jak się okazało, jej koleżanki z którymi miała lecieć do Turcji zrezygnowały, bo wiedziały jak kończą się z nią wspólne wyjścia...

Obu paniom grozi pobyt w więzieniu. Wkrótce poznamy wyrok w ich sprawie.