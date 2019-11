Mama 7-ki dzieci przyznała się do popijania wina, ponieważ jej pociechy „doprowadzają ją do szału”

Fot. Facebook

Constance Hall, popularna blogerka i matka 7-ki dzieci przyznała, że zdarza jej się popijać wino, ponieważ jej pociechy „doprowadzają ją do szału”. Australijka od lat dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie bycia nowoczesną matką i podnosi na duchu inne kobiety, które nie tylko pracują, ale też „mają na głowie” cały dom.

Constance Hall, która zarobiła miliony na dzieleniu się w internecie swoimi rzeczywistymi doświadczeniami z bycia matką 7-ki dzieci, wyznała właśnie w przypływie szczerości, że jej dzieci „doprowadzają ją do szału” i że w związku z tym ona musi czasem popijać wino, by sobie z tym wszystkim dać radę. - To właśnie dlatego moje panie popijam wino – wyznaje przed kamerą Constance Hall w trakcie wizyty w supermarkecie, w którym jedno z jej dzieci ciągnie drugie brzuchem po ziemi.

Czytaj też: Małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem płaci £1400 za wynajem 1-pokojowego mieszkania. Ledwo starcza im pieniędzy na życie

Australijka zaistniała po tym, jak zaczęła dzielić się swoimi „z życia wziętymi” historiami na Instagramie. Relacje Constance Hall były do bólu szczere i znacząco różniły się od tych wrzucanych do sieci przez tzw. inluencerki. Australijka wprost przyznawała się do tego, że w jej domu panuje nieopisany bałagan, że jej dzieci jedzą rękami, a także że będąc z nimi np. w supermarkecie nie jest ich w stanie upilnować. Constance Hall nie miała też problemu powiedzieć, że wieczorem po raz ostatni sprawdza, co dzieje się z dziećmi o godz. 19:30, po czym „przestaje być rodzicem” i cieszy się z czasu tylko siebie.

>>Dziecko w UK - pobierz darmowy E-BOOK<<

- To jest współczesna rodzina, właśnie o tym prowadzę bloga. Mamy równe prawa z mężczyznami do pracy, ale my [kobiety] wciąż tak czy tak wykonujemy 90 proc. obowiązków w domu. Więc co nam to w ogóle dało? To tylko sprawiło, że jesteśmy jeszcze bardziej zmęczone – zaznaczyła nieco rozgoryczona Australijka w programie „60 Minutes”.

Nie przegap: „Nie powinnaś się urodzić” - usłyszała 4-letnia dziewczynka z Hertfordshire, jeżdżąca na wózku inwalidzkim